CoCo×大耳狗喜拿 可愛週邊帶回家！ 發發×大甲鎮瀾宮 9款新品登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
CoCo都可 × 大耳狗喜拿，推出一系列限量聯名周邊。圖／CoCo都可提供
CoCo都可 × 大耳狗喜拿，推出一系列限量聯名周邊。圖／CoCo都可提供

「CoCo都可」本季聯手「大耳狗喜拿」推出聯名限定活動，自12月1日起，將有「大耳狗喜拿聯名紙杯」隨飲品出杯，共有兩款不同造型。同時還有3款不同的聯名週邊，活動期間透過線上平台或臨櫃消費，加價19元即可獲得「大耳狗喜拿保溫袋」；購買飲品則可以399元加購「大耳狗喜拿冷水壺」。活動期間臨櫃消費滿100元，還可獲得「大耳狗喜拿貼紙」，共有兩款可供粉絲蒐集，送完為止。

除此之外，針對南港LaLaport、西門町、新竹關新、桃園大同、台中火車站、西螺服務區、南投服務區等7家門市，還將限時化身大耳狗喜拿主題店，讓粉絲可以跟著大耳狗喜拿打卡牆拍照打卡、沉浸在療癒的可愛世界之中。

連鎖手搖飲「發發」今年冬天攜手「大甲鎮瀾宮」，以全新配料「黑糖粉粿」為核心，推出冬季限定「冬方神秘力量」系列飲品。冬方神秘力量系列，將黑糖搭配象徵光明平靜的芝麻、承載福運的麵茶、傳遞安康的紅豆，與招牌優格或鮮奶結合，推出9款限定飲品，包括有「能量黑糖粉粿優格」、「能量黑糖粉粿鮮奶」、「能量黑糖粉粿焙金萱奶茶」、「玄光黑糖粉粿芝麻優格」、「玄光黑糖粉粿芝麻鮮奶」，以及「福運黑糖粉粿麵茶優格」與「福運黑糖粉粿麵茶鮮奶」，還有「安康黑糖粉粿紅豆優格」、「安康黑糖粉粿紅豆鮮奶」，每杯售價60～85元。

慶祝新品上市，11月25日至12月9日，冬季飲品任選兩杯享88折優惠。另外發發並聯名大甲鎮瀾宮，推出開運療癒小物「奇異鳥發發招財包」，將奇異鳥化身開運招財包，每個288元。12月15日至2026年1月4日，還將推出「發鴨福袋」，內含奇異鳥與鴨嘴獸可愛周邊外，還有發發×大甲鎮瀾宮祈福明信片與抽獎券，有機會把奇異鳥大抱枕帶回家。

發發聯名大甲鎮瀾宮，推出開運療癒小物「奇異鳥發發招財包」。圖／發發提供
發發聯名大甲鎮瀾宮，推出開運療癒小物「奇異鳥發發招財包」。圖／發發提供
CoCo都可攜手大耳狗喜拿，打造聯名杯身與多款聯名周邊。圖／CoCo都可提供
CoCo都可攜手大耳狗喜拿，打造聯名杯身與多款聯名周邊。圖／CoCo都可提供
「發發」攜手「大甲鎮瀾宮」，以全新配料「黑糖粉粿」為核心，推出冬季限定「冬方神秘力量」系列飲品。圖／發發提供
「發發」攜手「大甲鎮瀾宮」，以全新配料「黑糖粉粿」為核心,推出冬季限定「冬方神秘力量」系列飲品。圖／發發提供

鮮奶 能量 鎮瀾宮
×

