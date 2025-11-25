快訊

經典賽／緯來恐無緣轉播明年WBC 主播張立群發聲了

台積電提告了！前資深副總經理羅唯仁涉竊機密 離職未說去英特爾

台積電正式提告羅唯仁 公司完整聲明來了

聽新聞
0:00 / 0:00

星級DNA注入！麥卡倫攜手葉怡蘭推出新餐酒時代 打造限定聯名菜單

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
麥卡倫攜手飲食生活作家葉怡蘭，開啟麥卡倫風味、情感與共享的自由對話。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫攜手飲食生活作家葉怡蘭，開啟麥卡倫風味、情感與共享的自由對話。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

歲末正是歡聚的時節，全球單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫延續「為時代．創新味」精神，緊扣以「共享」為核心的「餐酒館場景」，在「後Fine Dining時期」的餐酒館浪潮中，攜手飲食生活作家葉怡蘭推出「新餐酒時代」，串連全台北、中、南多間餐酒館，於12月18、19日兩天，打造期間限定「麥卡倫限定聯名菜單」，開啟一場場關於麥卡倫風味、情感與共享的自由對話。

葉怡蘭觀察，Fine Dining時期的精密技法與新一代餐酒館的輕盈語彙，正於此刻產生有趣交融；在主廚的創作中，威士忌不再只是佐餐，而是打開料理香氣層次的媒介。麥卡倫也透過完整的雪莉橡木桶供應鏈與自家雪莉酒莊，展現品牌在風味與工藝上持續創新的核心。

本次合作餐廳縱貫北、中、南，包括台北的 「ORIGEN 純正西班牙餐廳」（12月19日）、台中的「Encore Là par Yao」（12月18日），以及高雄的 「Minibbon」（12月18日）。每家餐酒館皆以麥卡倫不同年份與系列為靈感，推出期間限定聯名菜單。

由米其林二星餐廳「渥達尼斯Molino de Urdániz」延伸而成的「ORIGEN純正西班牙餐廳」，以傳統西班牙料理為基礎，融入Fine Dining精髓，由雙主廚Ioan Adrian Benec與施哲文（Godfrey），帶來濃烈而層次分明的西班牙菜系。「溫泉蛋、磨菇、洋芋泥」以濃郁醬汁呼應麥卡倫 Harmony Collection「蜜蘭香茶韻」的花果茶香，而「經典雪莉桶18年」則加深料理的馥郁氣息。此次亦特別加入麥卡倫旗下雪莉酒莊 Valdespino 推出的 Vermouth Origen，構築西班牙風土與酒香的完整連結。

由米其林一星餐廳「L'Atelier par Yao」江曜宇（Yao）主廚跨界打造的「Encore Là par Yao」，以「all things to be share」為理念，把南法的自在氣息與法式細膩帶進更親近的日常。「炸小羊胸腺佐法式塔塔醬」搭配麥卡倫「雙雪莉桶12年」，焦糖與木質調與奶香形成柔和協奏；甜點「提拉米蘇」則與「春宴系列 The First Night」搭配，甜橡木與焦糖香勾引出更細膩的香草層次。

師承東京米其林三星餐廳「Nibbon」精隨的「Minibbon」，由主廚Mars與駐店主廚Jeff共同建構獨有的法式和魂風格。他們認為威士忌可為料理增添香氣並跳脫葡萄酒框架，因此打造多款以麥卡倫為核心的作品。「碳烤和牛菲力」以威士忌巧克力醬橋接和牛油脂與雪莉桶深邃香氣，與麥卡倫「經典雪莉桶18年」相當契合；「威士忌提拉米蘇」則搭配麥卡倫「經典雪莉桶12年」與Pedro Ximenez製作的調酒，讓甜點呈現更圓潤細膩的收尾。

除與北、中、南三家餐酒館攜手，麥卡倫推出「麥卡倫餐酒館．風味共享指南」串連心潮飯店、心潮仙宮、捌伍添第85TD、Saffron 46、WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳、CHAR CHAR Steak&Bar、Chan Chan嬋潹、食上主義餐酒館、Fashions微醺南紡旗艦店、永心浮島 YONSHIN FUDOPIA等10家餐廳，作為2025年歲末品酩聚餐推薦首選，邀請全台酩家親身感受「精緻而不拘束、輕鬆卻很講究」的品味新章。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延續「為時代．創新味」精神，麥卡倫聯動全台餐酒館，共譜「麥卡倫餐酒館 風味共享指南」，作為 2025 年歲末品酩聚餐首選。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延續「為時代．創新味」精神，麥卡倫聯動全台餐酒館，共譜「麥卡倫餐酒館 風味共享指南」，作為 2025 年歲末品酩聚餐首選。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫自12月起陸續推出「新餐酒時代」品酩餐會，包含台北「ORIGEN純正西班牙餐廳」、台中「Encore Là par Yao」以及高雄「Minibbon」、邀請酩家親身感受「精緻而不拘束、輕鬆卻很講究」的品味新章。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫自12月起陸續推出「新餐酒時代」品酩餐會，包含台北「ORIGEN純正西班牙餐廳」、台中「Encore Là par Yao」以及高雄「Minibbon」、邀請酩家親身感受「精緻而不拘束、輕鬆卻很講究」的品味新章。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
葉怡蘭認為當麥卡倫走進名廚系餐酒館，正是Fine Dining的精準與新世代餐酒館的從容，屬於當代的味蕾表現。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
葉怡蘭認為當麥卡倫走進名廚系餐酒館，正是Fine Dining的精準與新世代餐酒館的從容，屬於當代的味蕾表現。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Minibbon」獨有的法式和魂風格在麥卡倫的風味啟發下，創作出多組當代表現，其中「碳烤和牛菲力」與麥卡倫「經典雪莉桶18年」極為契合。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Minibbon」獨有的法式和魂風格在麥卡倫的風味啟發下，創作出多組當代表現，其中「碳烤和牛菲力」與麥卡倫「經典雪莉桶18年」極為契合。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Encore Là par Yao」將南法的自在氣息與法式細膩帶進更親近的日常，以「提拉米蘇」搭配「春宴系列The First Night」，甜橡木與柔和焦糖疊加出甜點的香草感，收尾輕柔亦富含深度。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Encore Là par Yao」將南法的自在氣息與法式細膩帶進更親近的日常，以「提拉米蘇」搭配「春宴系列The First Night」，甜橡木與柔和焦糖疊加出甜點的香草感，收尾輕柔亦富含深度。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「ORIGEN純正西班牙餐廳」以傳統西班牙料理為基礎，融入Fine Dining精髓，更與麥卡倫新作「Valdespino Vermouth Origen」完美呼應，象徵「從風土出發」，打開風味的新入口。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「ORIGEN純正西班牙餐廳」以傳統西班牙料理為基礎，融入Fine Dining精髓，更與麥卡倫新作「Valdespino Vermouth Origen」完美呼應，象徵「從風土出發」，打開風味的新入口。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫展開全新企劃「新餐酒時代」。麥卡倫品牌大使黃偉綸（左起）、「ORIGEN」調酒師蘇香雲、飲食作家葉怡蘭、臺灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘、「ORIGEN」雙主廚Ioan Adrian Bence與施哲文。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫展開全新企劃「新餐酒時代」。麥卡倫品牌大使黃偉綸（左起）、「ORIGEN」調酒師蘇香雲、飲食作家葉怡蘭、臺灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘、「ORIGEN」雙主廚Ioan Adrian Bence與施哲文。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

餐廳 西班牙 威士忌
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

小小的勇敢戰士！科學家發現逾半犬種含狼DNA 吉娃娃也不例外

新冠疫情期間「護國舞小姐」名噪一時 高雄金芭黎舞廳明年熄燈

影／太子集團跨國洗錢案「串滅證三人組」遭押...凌晨上囚車畫面曝

首發即絕響 創世者皇者雪莉桶陳金高「單一原桶強度」桶皇登場

相關新聞

好市多「黑色購物週」Day 3優惠預告 鑽石手鍊現折3.4萬 和牛肋眼真空包老饕別錯過

好市多年度盛事「黑色購物週」第3天優惠搶先公開！今年優惠品項數量創新高，買氣也比前幾年更熱絡，今早賣場還出現了昨天沒有提...

CoCo×大耳狗喜拿 可愛週邊帶回家！ 發發×大甲鎮瀾宮 9款新品登場

「CoCo都可」本季聯手「大耳狗喜拿」推出聯名限定活動，自12月1日起，將有「大耳狗喜拿聯名紙杯」隨飲品出杯，共有兩款不...

萬元價位入手質感好包 Gianni Chiarini柔霧麂皮、Cafuné假期系列

一年即將到尾聲，想要送給自己或好友一份禮物，萬元左右、有質感的輕奢包款，是可以讓人愉快又沒負擔的好選擇。

星級DNA注入！麥卡倫攜手葉怡蘭推出新餐酒時代 打造限定聯名菜單

歲末正是歡聚的時節，全球單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫延續「為時代．創新味」精神，緊扣以「共享」為核心的「餐酒館場景」，在...

好市多「黑色購物週」女孩們別錯過的隱藏版優惠大公開！PDRN保養品、褲型衛生棉囤貨趁現在

美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」今年買氣熱烈，優惠品項也比往年多更多，除了官方社群、官網前一天預告的主打商品，每天賣...

「全家」聖誕季推迪士尼、帕恰狗、雙星仙子水晶球！還有人氣IP福袋

街頭燈飾紛紛點亮，聖誕氛圍愈來愈濃厚，全家便利商店「聖誕季」將於11月26日至2026年1月6日正式登場，以精緻選品與創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。