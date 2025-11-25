星級DNA注入！麥卡倫攜手葉怡蘭推出新餐酒時代 打造限定聯名菜單

歲末正是歡聚的時節，全球單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫延續「為時代．創新味」精神，緊扣以「共享」為核心的「餐酒館場景」，在「後Fine Dining時期」的餐酒館浪潮中，攜手飲食生活作家葉怡蘭推出「新餐酒時代」，串連全台北、中、南多間餐酒館，於12月18、19日兩天，打造期間限定「麥卡倫限定聯名菜單」，開啟一場場關於麥卡倫風味、情感與共享的自由對話。

葉怡蘭觀察，Fine Dining時期的精密技法與新一代餐酒館的輕盈語彙，正於此刻產生有趣交融；在主廚的創作中，威士忌不再只是佐餐，而是打開料理香氣層次的媒介。麥卡倫也透過完整的雪莉橡木桶供應鏈與自家雪莉酒莊，展現品牌在風味與工藝上持續創新的核心。

本次合作餐廳縱貫北、中、南，包括台北的 「ORIGEN 純正西班牙餐廳」（12月19日）、台中的「Encore Là par Yao」（12月18日），以及高雄的 「Minibbon」（12月18日）。每家餐酒館皆以麥卡倫不同年份與系列為靈感，推出期間限定聯名菜單。

由米其林二星餐廳「渥達尼斯Molino de Urdániz」延伸而成的「ORIGEN純正西班牙餐廳」，以傳統西班牙料理為基礎，融入Fine Dining精髓，由雙主廚Ioan Adrian Benec與施哲文（Godfrey），帶來濃烈而層次分明的西班牙菜系。「溫泉蛋、磨菇、洋芋泥」以濃郁醬汁呼應麥卡倫 Harmony Collection「蜜蘭香茶韻」的花果茶香，而「經典雪莉桶18年」則加深料理的馥郁氣息。此次亦特別加入麥卡倫旗下雪莉酒莊 Valdespino 推出的 Vermouth Origen，構築西班牙風土與酒香的完整連結。

由米其林一星餐廳「L'Atelier par Yao」江曜宇（Yao）主廚跨界打造的「Encore Là par Yao」，以「all things to be share」為理念，把南法的自在氣息與法式細膩帶進更親近的日常。「炸小羊胸腺佐法式塔塔醬」搭配麥卡倫「雙雪莉桶12年」，焦糖與木質調與奶香形成柔和協奏；甜點「提拉米蘇」則與「春宴系列 The First Night」搭配，甜橡木與焦糖香勾引出更細膩的香草層次。

師承東京米其林三星餐廳「Nibbon」精隨的「Minibbon」，由主廚Mars與駐店主廚Jeff共同建構獨有的法式和魂風格。他們認為威士忌可為料理增添香氣並跳脫葡萄酒框架，因此打造多款以麥卡倫為核心的作品。「碳烤和牛菲力」以威士忌巧克力醬橋接和牛油脂與雪莉桶深邃香氣，與麥卡倫「經典雪莉桶18年」相當契合；「威士忌提拉米蘇」則搭配麥卡倫「經典雪莉桶12年」與Pedro Ximenez製作的調酒，讓甜點呈現更圓潤細膩的收尾。

除與北、中、南三家餐酒館攜手，麥卡倫推出「麥卡倫餐酒館．風味共享指南」串連心潮飯店、心潮仙宮、捌伍添第85TD、Saffron 46、WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳、CHAR CHAR Steak&Bar、Chan Chan嬋潹、食上主義餐酒館、Fashions微醺南紡旗艦店、永心浮島 YONSHIN FUDOPIA等10家餐廳，作為2025年歲末品酩聚餐推薦首選，邀請全台酩家親身感受「精緻而不拘束、輕鬆卻很講究」的品味新章。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康