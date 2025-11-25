快訊

萬元價位入手質感好包 Gianni Chiarini柔霧麂皮、Cafuné假期系列

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
秋冬低調質感新包，Gianni Chiarini以麂皮為主打；Cafuné推出全新假期系列。圖／各品牌提供
一年即將到尾聲，想要送給自己或好友一份禮物，萬元左右、有質感的輕奢包款，是可以讓人愉快又沒負擔的好選擇。

Gianni Chiarini麂皮包款

來自義大利佛羅倫斯皮革工藝美學的Gianni Chiarini，其設計風格強調簡約低調的線條、能自然融入日常穿搭中，其包款也受到重視質感與品味的上班族喜愛。

今年秋冬，麂皮是一大主流元素。Gianni Chiarini以麂皮材質重新詮釋多款標誌性包型，從結構分明的肩背包到輕巧手拿包，皆保有品牌經典的俐落線條與高實用度，麂皮的霧面質感從暖灰、深酒紅到焦糖棕，各有選擇。

包括Charlotte麂皮肩背包、Penelope麂皮肩背包、Egle麂皮托特包、Marcella中型麂皮托特包、Cindy麂皮手提包、Dua中型麂皮手提包與Mirea麂皮手拿包，各自展現極簡、率性、時髦或是高雅，以細膩工藝回應當代女性多樣的生活場景。

Gianni Chiarini Marcella中型麂皮托特包，14,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Cindy麂皮手提包，12,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Charlotte麂皮肩背包，19,200元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Penelope麂皮肩背包，18,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Cafuné全新假期系列

以都會靜奢為定位的Cafuné，今年正逢品牌十周年，其全新形象快閃店於2026年1月5日前在遠百信義A13一樓展開。除了展出2025秋冬系列外，Cafuné以節慶為題全新推出假期系列，包括秋冬全新月牙斜挎包與旅行護照夾系列。

月牙斜挎包系列，延續品牌經典LuneBag，以圓潤柔美的線條詮釋女性優雅力量。Cafuné月牙斜挎包採用頂級Nappa納帕皮革製成，觸感柔潤細膩。配備可拆卸、可調節肩帶，可作為斜背包、手腕包、手拿包或收納袋，多功能設計靈活融入不同場合，提供黑色與燕麥白兩種經典色系。

旅行護照夾系列延伸自Cafuné經典Stance包款，內部配置靈活，設有護照夾層、卡片夾與外幣收納空間，並貼心增添筆插細節，有黑色與 奶茶色兩款選擇。

為呼應年末節慶的溫度與送禮的儀式感，Cafuné特別推出節日期間限定「專屬姓名縮寫手繪服務」。活動期間購買任一正價包款與指定小皮件各一，可免費享有此專屬手繪服務，活動僅限12月13日一天。另外，今年首度推出耶誕限定吊牌裝飾，自12月1日起，於快閃店購買任一產品，即可享受免費耶誕節限定包裝。

Cafuné Small Lune Crossbody月牙斜挎包，8,940元。圖／Cafuné提供
Cafuné Small Lune Crossbody月牙斜挎包，8,940元。圖／Cafuné提供
Cafuné Stance Passport Holder旅行護照夾，各5,310元。圖／Cafuné提供
Cafuné自12月1日起，於快閃店購買任一產品，即可享受免費耶誕節限定包裝。圖／Cafuné提供
