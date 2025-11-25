快訊

經典賽／緯來恐無緣轉播明年WBC 主播張立群發聲了

台積電提告了！前資深副總經理羅唯仁涉竊機密 離職未說去英特爾

台積電正式提告羅唯仁 公司完整聲明來了

好市多「黑色購物週」女孩們別錯過的隱藏版優惠大公開！PDRN保養品、褲型衛生棉囤貨趁現在

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
好市多「黑色購物週」今年出現超多美容保養類隱藏版優惠。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」今年出現超多美容保養類隱藏版優惠。記者黃筱晴／攝影

美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」今年買氣熱烈，優惠品項也比往年多更多，除了官方社群、官網前一天預告的主打商品，每天賣場內都還會新增隱藏版優惠，活動期間項目持續累加，但部分商品有限購、限量，有看到喜歡的還是儘早前往賣場選購最安心。

幾年前掀起搶購風波的的「打架洗髮精」今年又有新香味，迷迭香、葡萄柚、草莓3入組，現折150元，特價479元，目前各店貨量充足，切勿衝動購買。也是持續推出新味道的澳洲製植物精油香皂也再度推出搭配洗手乳的組合，天然成分搭上清新海鹽風味，聞起來超療癒。

好市多獨有大瓶裝的貝膚黛瑪舒敏潔膚液，也是每年黑五必囤貨的優惠項目，今年3入裝還附上100ml方便外出使用的旅行罐，現折450元，特價1,389元買1組用整年。

另外，近期超夯的PDRN成分，CNP Laboratory在黑五首度推出全效逆齡安瓶組合優惠，現折360元，30ml 2入＋15ml特價1,229元，比藥妝店便宜不少。日系的肌妍黑五期間也推出組合優惠，抗老、保濕款任你選。

想要安心睡個好覺，花王泡澡錠現折160元，蘇菲、好自在褲型衛生棉黑五都推出多片裝優惠，換算下來單片15元左右，囤貨趁現在。

黑色購物週第2天，除了隱藏版生活日用、保養品優惠，賣場也悄悄推出了多款鑽石戒指、耳環、項鍊優惠，1克拉鑽戒現省3.4萬，近期有送禮、求婚需求，還是年末犒賞自己整年辛勞，都別錯過限量好康。

好市多「黑色購物週」今年出現超多美容保養類隱藏版優惠。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」今年出現超多美容保養類隱藏版優惠。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」今年出現超多美容保養類隱藏版優惠。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」今年出現超多美容保養類隱藏版優惠。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」今年出現超多美容保養類隱藏版優惠。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」今年出現超多美容保養類隱藏版優惠。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」今年出現超多美容保養類隱藏版優惠。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」今年出現超多美容保養類隱藏版優惠。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」今年出現超多美容保養類隱藏版優惠。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」今年出現超多美容保養類隱藏版優惠。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」今年出現超多美容保養類隱藏版優惠。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」今年出現超多美容保養類隱藏版優惠。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」今年出現超多美容保養類隱藏版優惠。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」今年出現超多美容保養類隱藏版優惠。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」今年出現超多美容保養類隱藏版優惠。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」今年出現超多美容保養類隱藏版優惠。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」今年出現超多美容保養類隱藏版優惠。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」今年出現超多美容保養類隱藏版優惠。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」今年出現超多美容保養類隱藏版優惠。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」今年出現超多美容保養類隱藏版優惠。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」今年出現超多美容保養類隱藏版優惠。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」今年出現超多美容保養類隱藏版優惠。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」今年出現超多美容保養類隱藏版優惠。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」今年出現超多美容保養類隱藏版優惠。記者黃筱晴／攝影

賣場 特價 黑色
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

寒流來襲直逼14度！好市多外套穿10年不壞 內行大推1款CP值爆表

好市多熱賣一款乾酪 內行人提醒1處理細節：會更好吃

好市多黑五「1家電」折價700！一票會員心動：旅遊攜帶方便

好市多「黑五」最省攻略！家電買「這台」最狂現省27000、日本和牛直降550元 老會員憑「這2物」領免費烤雞、披薩

相關新聞

好市多「黑色購物週」Day 3優惠預告 鑽石手鍊現折3.4萬 和牛肋眼真空包老饕別錯過

好市多年度盛事「黑色購物週」第3天優惠搶先公開！今年優惠品項數量創新高，買氣也比前幾年更熱絡，今早賣場還出現了昨天沒有提...

CoCo×大耳狗喜拿 可愛週邊帶回家！ 發發×大甲鎮瀾宮 9款新品登場

「CoCo都可」本季聯手「大耳狗喜拿」推出聯名限定活動，自12月1日起，將有「大耳狗喜拿聯名紙杯」隨飲品出杯，共有兩款不...

萬元價位入手質感好包 Gianni Chiarini柔霧麂皮、Cafuné假期系列

一年即將到尾聲，想要送給自己或好友一份禮物，萬元左右、有質感的輕奢包款，是可以讓人愉快又沒負擔的好選擇。

星級DNA注入！麥卡倫攜手葉怡蘭推出新餐酒時代 打造限定聯名菜單

歲末正是歡聚的時節，全球單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫延續「為時代．創新味」精神，緊扣以「共享」為核心的「餐酒館場景」，在...

好市多「黑色購物週」女孩們別錯過的隱藏版優惠大公開！PDRN保養品、褲型衛生棉囤貨趁現在

美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」今年買氣熱烈，優惠品項也比往年多更多，除了官方社群、官網前一天預告的主打商品，每天賣...

「全家」聖誕季推迪士尼、帕恰狗、雙星仙子水晶球！還有人氣IP福袋

街頭燈飾紛紛點亮，聖誕氛圍愈來愈濃厚，全家便利商店「聖誕季」將於11月26日至2026年1月6日正式登場，以精緻選品與創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。