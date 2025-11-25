好市多「黑色購物週」女孩們別錯過的隱藏版優惠大公開！PDRN保養品、褲型衛生棉囤貨趁現在
美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」今年買氣熱烈，優惠品項也比往年多更多，除了官方社群、官網前一天預告的主打商品，每天賣場內都還會新增隱藏版優惠，活動期間項目持續累加，但部分商品有限購、限量，有看到喜歡的還是儘早前往賣場選購最安心。
幾年前掀起搶購風波的的「打架洗髮精」今年又有新香味，迷迭香、葡萄柚、草莓3入組，現折150元，特價479元，目前各店貨量充足，切勿衝動購買。也是持續推出新味道的澳洲製植物精油香皂也再度推出搭配洗手乳的組合，天然成分搭上清新海鹽風味，聞起來超療癒。
好市多獨有大瓶裝的貝膚黛瑪舒敏潔膚液，也是每年黑五必囤貨的優惠項目，今年3入裝還附上100ml方便外出使用的旅行罐，現折450元，特價1,389元買1組用整年。
另外，近期超夯的PDRN成分，CNP Laboratory在黑五首度推出全效逆齡安瓶組合優惠，現折360元，30ml 2入＋15ml特價1,229元，比藥妝店便宜不少。日系的肌妍黑五期間也推出組合優惠，抗老、保濕款任你選。
想要安心睡個好覺，花王泡澡錠現折160元，蘇菲、好自在褲型衛生棉黑五都推出多片裝優惠，換算下來單片15元左右，囤貨趁現在。
黑色購物週第2天，除了隱藏版生活日用、保養品優惠，賣場也悄悄推出了多款鑽石戒指、耳環、項鍊優惠，1克拉鑽戒現省3.4萬，近期有送禮、求婚需求，還是年末犒賞自己整年辛勞，都別錯過限量好康。
