好市多「黑色購物週」Day 3優惠預告 鑽石手鍊現折3.4萬 和牛肋眼真空包老饕別錯過

好市多年度盛事「黑色購物週」第3天優惠搶先公開！今年優惠品項數量創新高，買氣也比前幾年更熱絡，今早賣場還出現了昨天沒有提前預告的鑽石戒指、耳環、項鍊優惠，會員們如果不想錯過限量好康，還是得儘早前往賣場採購。

稍早台灣好市多在官方社群搶先公開了黑色購物週第3天新增的20款主打特惠商品，終於出現了鑽石商品優惠，4.25克拉圓形鑽石手鍊現折3.4萬。另外還新增多款知名品牌大電視，其他熱門商品像是Dyson吸塵器、Panasonic洗乾衣機、三星移動式智慧螢幕也登場，正是準備升級新機的最佳時機。

新增優惠包括三星55吋Neo QLED顯示器現折8,300元、LG 65吋 OLED顯示器現折11,120元、Dyson手提無線吸塵器現折800元、BOSE SOLO II電視音響現折1,600元、Panasonic 10公斤熱泵乾衣機現折6,240元、MSI 15.6吋電競筆記型電腦現折8,000元。

主婦們超期待的LE CREUSET鑄鐵深圓鍋含蓋24公分終於出現，賣場價現折2,000元、BRUNO多功能氣炸烤箱15公升現折600元。明天日本A4和牛則是推出肋眼真空包，每公斤現折600元，老饕別錯過。

想要睡個好覺還有美舒律蒸氣眼罩舒緩氛享組現折160元，以及萊賽爾雙人桑蠶絲四季被現折500元，更多優惠商品等待會員們進場挖寶。