台式辦桌初體驗　政大200名外籍生大讚「金好呷」

國立政治大學國際合作事務處日前為來自全球26國、逾200名國際交換生舉辦大型辦桌宴，席開19桌，由知名「豆腐師」團隊端出白斬雞、佛跳牆等10道經典台菜，營造道地辦桌氛圍，外籍生也大讚：「金好呷（好吃）」。

政大校長李蔡彥致詞時指出，期望透過辦桌活動，讓來自世界各地的交換生感受台灣以餐桌為中心的情感連結，並鼓勵同學「把政大當成第二個家」。

活動以象徵情誼的人情紅、田野綠與天空藍為場地主色調，搭配紅色圓桌與塑膠椅，原汁原味重現台灣傳統辦桌的復古風情，現場則由校長李蔡彥帶領全場舉杯「Cheers！」，宣告宴席正式開動。

依循宴席傳統，李蔡彥也以主人身份逐桌敬茶，許多交換生首次體驗圍坐圓桌、分食共享文化，又為增進交流，每桌安排中英文流利的台灣學生擔任桌長，即時介紹菜餚寓意與食材特色，讓文化體驗更完整。

「豆腐師」行政總監黃嘉郁也表示，歡迎外籍生在宴後前往戶外廚房參觀，感受辦桌文化的獨特魅力，她也以台語喊出「辦桌！」，全場國際生回以「好呷！」，氣氛熱鬧。

俄羅斯交換生Valeriia分享，「喜歡了解不同文化，辦桌讓我更融入台灣，非常開心。」他也分享，最喜愛的菜色是櫻花蝦米糕與白斬雞。來自德國的Sara則說，「辦桌的團聚感讓我印象深刻，大家一邊吃、一邊聊天，自然而然分享文化與故事。」台灣學生吳雨蓁擔任桌長，她談到，國際生平常很難有機會參加辦桌活動，辦在校園裡更是難得。

國際合作事務處表示，此次活動廣受學生好評，希望透過地道台味與熱情款待，期待讓國際學生感受到政大的溫暖與歡迎。

