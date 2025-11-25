1125世界橘色日 國際蘭馨交流協會全台連線反暴力

國際蘭馨交流協會中華民國總會11月25日在國際終止婦女受暴日這天，召集全台45個分會，以「愛不沉默，串接橘色關懷守護網」為宣導主軸，在全台各地同步舉辦「1125世界橘色日─全台反暴力宣導活動」，呼籲大眾關注防治各種形式暴力的議題，以實際行動喚起社會對婦女受暴議題的關注。

其中在台北舉辦的活動，由國際蘭馨交流協會北一區的台北市會、美倫會、女力會、女人幫會、桃園市芳辰會和花蓮縣會，在台北火車站西3門及天成飯店聯合舉行，百餘位會員為宣導大眾關注各種形式暴力、性侵害防治、兒少保護而集結。

近年來家庭暴力、性侵、詐騙等案件頻傳，人們在遇到這些案件時，常不知所措，國際蘭馨交流協會台北場的宣導活動，特別著重在「婦幼人身安全」的宣導，凝聚大家的力量，提醒民眾，一旦遇到家庭暴力、虐待、性騷擾等事件，一定要撥打113專線，勇敢站出來保護自己也保護他人。

活動在天成飯店舉行以「在婦幼教育點起一盞燈」為題的演講展開序幕，邀請兔兔超人創作者鐘若芸wawa及牧恆教育、野點子俱樂部執行長曾郁婷進行演講，並於10點30分開始與全省各蘭馨姐妹連線，同步點亮橘色世界，讓全國同步行動化作溫暖的橘色光帶，照進每個暴力侵蝕的暗黑角落，溫暖支持及接住每個需要守護的心靈。

此次活動台北蘭馨特別邀請「兔兔超人」與蘭馨姐妹一起聯名遊行，兔兔超人是一隻熱愛正義，披著披風的台灣原創插畫角色，對於拯救受暴婦幼和教育主題充滿關懷和熱情，遊行踩街從天成飯店至台北火車站西3門，抵達西3門後，會員們帶動手勢及高呼「113一通，關懷馬上通，攜手反暴力，你我不缺席」等宣導口號，並發放文宣與紀念品，呼籲民眾都能更重視關心、防治各種形式暴力。