1125世界橘色日 國際蘭馨交流協會全台連線反暴力

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
蘭馨北一區姐妹和兔兔超人於北車西三門與群眾互動，呼籲民眾更重視關心、防治各種形式暴力。圖／國際蘭馨交流協會北一區提供
蘭馨北一區姐妹和兔兔超人於北車西三門與群眾互動，呼籲民眾更重視關心、防治各種形式暴力。圖／國際蘭馨交流協會北一區提供

國際蘭馨交流協會中華民國總會11月25日在國際終止婦女受暴日這天，召集全台45個分會，以「愛不沉默，串接橘色關懷守護網」為宣導主軸，在全台各地同步舉辦「1125世界橘色日─全台反暴力宣導活動」，呼籲大眾關注防治各種形式暴力的議題，以實際行動喚起社會對婦女受暴議題的關注。

其中在台北舉辦的活動，由國際蘭馨交流協會北一區的台北市會、美倫會、女力會、女人幫會、桃園市芳辰會和花蓮縣會，在台北火車站西3門及天成飯店聯合舉行，百餘位會員為宣導大眾關注各種形式暴力、性侵害防治、兒少保護而集結。

近年來家庭暴力、性侵、詐騙等案件頻傳，人們在遇到這些案件時，常不知所措，國際蘭馨交流協會台北場的宣導活動，特別著重在「婦幼人身安全」的宣導，凝聚大家的力量，提醒民眾，一旦遇到家庭暴力、虐待、性騷擾等事件，一定要撥打113專線，勇敢站出來保護自己也保護他人。

活動在天成飯店舉行以「在婦幼教育點起一盞燈」為題的演講展開序幕，邀請兔兔超人創作者鐘若芸wawa及牧恆教育、野點子俱樂部執行長曾郁婷進行演講，並於10點30分開始與全省各蘭馨姐妹連線，同步點亮橘色世界，讓全國同步行動化作溫暖的橘色光帶，照進每個暴力侵蝕的暗黑角落，溫暖支持及接住每個需要守護的心靈。

此次活動台北蘭馨特別邀請「兔兔超人」與蘭馨姐妹一起聯名遊行，兔兔超人是一隻熱愛正義，披著披風的台灣原創插畫角色，對於拯救受暴婦幼和教育主題充滿關懷和熱情，遊行踩街從天成飯店至台北火車站西3門，抵達西3門後，會員們帶動手勢及高呼「113一通，關懷馬上通，攜手反暴力，你我不缺席」等宣導口號，並發放文宣與紀念品，呼籲民眾都能更重視關心、防治各種形式暴力。

國際蘭馨交流協會長期關懷弱勢婦女與女孩並持續推廣各項夢想活動，包括「蘭馨愛‧讓夢想起飛」國立大學清寒女學生助學方案，資助家境清寒、成績優異之國立女大生繼續就學；「夢想它，實現它：女青年事業支援」講座活動，鼓勵女青年藉由學習榜樣、立定志向；「實現妳的夢想－婦女教育與訓練獎」，幫助婦女接受教育和技能訓練，促進經濟賦權，改善生活，秉持「女人幫助女人」宗旨，深入社區協助弱勢婦女與女孩，同時關注社會上相關議題，透過教育的力量付諸行動，翻轉她們的生活與未來。

蘭馨北一區姐妹和兔兔超人於北車西三門，以手勢及呼喊「113一通，關懷馬上通，攜手反暴力，你我不缺席」等宣導口號。圖／國際蘭馨交流協會北一區提供
蘭馨北一區姐妹和兔兔超人於北車西三門，以手勢及呼喊「113一通，關懷馬上通，攜手反暴力，你我不缺席」等宣導口號。圖／國際蘭馨交流協會北一區提供

