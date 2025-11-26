聽新聞
日本職人匠心之作：伊賀燒「微波專用土鍋」登台！重現日式美味米飯
在快速的生活步調中，人們經常藉由「吃」來療癒生活，對「吃」的體驗與感受越發講究，尤其是每日常吃的主食—米飯，更是隔外注重。
許多人想復刻在高級日式料亭中，香甜Q彈的土鍋飯口感，然而傳統土鍋煮飯耗時、火候難掌握，電子鍋又難以還原經時間熬煮的溫潤細膩口感，也不方便隨時想吃就煮一碗，這都是現代人追求美味的一大阻礙。如何讓美味與便捷不再是選擇題？
★有你共創「有設計」聯手日本「伊賀之匠」，將職人匠心帶入廚房
為解決此難題，致力於「創新質感生活」的有設計團隊，攜手日本擁有 40 年伊賀燒陶經驗的職人與土鍋專家，推出新品【伊賀之匠燒土鍋】。
專為微波爐設計的【伊賀之匠】，打破土鍋只能用「瓦斯爐烹煮」的限制，利用「會呼吸的伊賀土」特性，重新定義美味煮飯方式「少量、快速、方便」，只要微波10分鐘，就能輕鬆享受日式土鍋飯。
★旨味の秘密：40年伊賀燒職人匠心細作
由秋野夫婦共同經營的秋野陶器，燒陶的工藝傳承至第三代，他們堅持傳統手作技藝，運用「伊賀土」獨有的高蓄熱力與透氣細孔，讓米粒均勻受熱，並透過保溫及調濕功能，完美釋放米飯的香甜美味；不只是白飯，就連五穀糙米飯、日式炊飯都能簡單快速完成。此外，貼心細節設計將鍋緣加高3cm，防止沸騰時水份溢出；內附水量刻度線，精準控制米飯與水的比例；且食用完畢後無需泡水，就能輕鬆刷洗；土鍋能夠保持飯的水份，直接放入冰箱冷藏，下次微波後一樣美味；輕巧好握的尺寸，0.5-1杯米的小份量就可炊煮，讓料理過程更加便利從容。
【伊賀之匠燒土鍋】將於11月26日上午10:30於嘖嘖平台獨家正式上線，為講究「口感」與「儀式感」的消費者提供頂級選擇，更多詳情可至Primedirect粉絲專頁了解。
