7-ELEVEN「2025聖誕福袋」集結9大當紅IP！大獎抽保時捷、黃金

交換禮物的季節又快到了，7-ELEVEN全新2025年聖誕福袋將於12月2日起限量開賣，一次推出45款福袋，集結9大人氣IP，同時還有5款OPENPOINT APP線上精選玩具總動員等公仔、聖誕倒數月曆，全台總限量13萬個。福袋於全台門市與OPENPOINT APP限定開賣，購買任一福袋就有機會抽中保時捷、黃金、百萬點數、2026年世界棒球經典賽東京賽事門票／住房組。

7-ELEVEN自2022年起領先同業，至今年已連續4年推出聖誕禮物福袋，每每推出締造億元商機。觀察歷年福袋銷售，包袋類結構因價格好入手、款式多元成為銷售前段班。今年在既有結構上再創新，不僅新增超夯DINOTAENG肖像，看好年輕族群強調個性化搭配，搶攻配件商機於包袋類上首度推出「絨毛開窗提袋」系列，桌板兩用摺疊購物車、拍拍燈、27吋自動摺疊傘、化妝包等豐富組合也不缺席。

為滿足歲末聚會、交換禮物消費需求，7-ELEVEN聖誕福袋自12月2日起於全台限量開賣，聖誕福袋全系列限時6天入手優惠最划算，12月2日至12月7日更推出「聖誕購物節」活動，使用6大信用卡、5大指定支付工具消費滿1,111元還能再立折125元，早買享折扣。

7-ELEVEN表示，此次聖誕福袋結構共有45款千元預算內的超值選擇，集結Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、OLAF、小熊維尼、拉拉熊、咖波、史迪奇以及全新初登場DINOTAENG等9大人氣IP，價格帶分別推出399元的「抽繩大托特包」、「絨毛開窗提袋」2種組合，499元則有「抽繩托大特包＋立體絨毛擦手巾」、「抽繩大托特包＋大臉化妝包」、「絨毛開窗提袋＋大臉化妝包」 3種組合，同時還有新增899元的「雙材質法蘭絨／羊羔絨暖暖被」以及999元超值「雙材質法蘭絨／羊羔絨暖暖被＋立體造型布偶面紙套」、「54L桌板兩用大摺疊購物車」以及「17CM拍拍燈＋27吋大自動摺傘」等3種組合，商品規格再升級，滿足粉絲蒐集喜好。

不僅如此，7-ELEVEN於12月2日上午11點起推出OPENPOINT APP限定開賣的5款野獸國聯名玩具總動員限定公仔套組、三眼怪儲金公仔（存錢筒）、史迪奇「倒數月曆」，線上線下福袋皆保證贈送市價超過5,000元的跨品牌通路優惠券外，還可獲得總價值超過1,250萬元的豐富大獎抽獎券，大獎包含頭獎保時捷Macan一台、貳獎為甜蜜約定5兩黃金2名，另外12月2日至12月8日連續7天每日送出1名100萬OPENPOINT點數富翁，以及福袋集點GO抽2026年世界棒球經典賽東京賽事門票／住房組。