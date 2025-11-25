快訊

限量300瓶！台鐵攜手噶瑪蘭推「台中驛紀念酒」每瓶5500元 周四開搶

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為慶祝台鐵經典車站的台中站建站120周年，台鐵公司首度攜手噶瑪蘭威士忌客製台鐵「台中驛紀念酒」。記者胡瑞玲／攝影
為慶祝台鐵經典車站的台中站建站120周年，台鐵公司首度攜手噶瑪蘭威士忌客製台鐵「台中驛紀念酒」。記者胡瑞玲／攝影

為慶祝台鐵經典車站的台中站建站120周年，台鐵公司首度攜手噶瑪蘭威士忌客製台鐵「台中驛紀念酒」，選用曾榮獲2015年世界威士忌競賽「世界最佳單一麥芽威士忌」殊榮的Vinho葡萄酒桶威士忌原酒，本周四（27日）於6處限量開賣3000瓶，每瓶5500元。

台鐵公司附業營運處科長蔡毓敏說，台鐵有包含高雄、台南、嘉義、台中、新竹、台北、基隆等7個從日治時期就建站的經典車站，先前高雄、台南站均推出過紀念酒，先前與台灣菸酒合作，高雄驛站紀念酒選用台酒紅酒、台南驛站選用台酒燒灼，限量販售1000至1200瓶，每瓶售價3000元以下。

蔡毓敏表示，此次台中驛站紀念酒是台鐵推出的第3支紀念酒，首次與噶瑪蘭威士忌合作，該品牌也深受日韓觀光客喜愛。

本次紀念酒選用噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒，此款酒曾榮獲2015年世界威士忌競賽（World Whiskies Awards,WWA）「世界最佳單一麥芽威士忌」（2015 World's Best Single Malt）國際大獎殊榮。

運用噶瑪蘭酒廠獨特的STR燒烤桶技術，以人工精準調控烘烤溫度和時間，使桶內香韻變得細膩繽紛，熟成後的Vinho口感圓潤醇厚、香味濃郁豐富，酒精濃度介於50%至59.9%，香氣四溢，以深秋金黃酒液詮釋臺鐵經典車站的歲月韻味。

酒品風味綻放香瓜果香與焦糖香甜，結合葡萄酒特質的豐富融合體，口感甘甜，杏仁、黑巧克力在舌尖繚繞，尾韻潔淨，整體風味醇厚濃郁。

蔡毓敏指出，威士忌禮盒採用精緻木盒包裝，盒身以燙金「台中驛」方式呈現，11月27日（周四）將於台誒、台中、高雄、花蓮、台東等6處販售，每瓶售價5500元，每人每次限購2瓶，限量300瓶。

販售門市及數量如下：

一、台鐵夢工場台北旗艦店(02-23830367)：60組。

二、台鐵夢工場花蓮店(03-8333971):：50組。

三、台鐵夢工場台東店(089-235705)：10組。

四、台鐵便當販賣店-台北2號店(02-23619309)：60組。

五、台鐵便當販賣店-台中店(04-22224683)：60組。

六、台鐵便當販賣店-高雄販賣台(07-2851751)：60組。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台鐵公司首度攜手噶瑪蘭威士忌客製台鐵「台中驛紀念酒」，每瓶5500元，限量販售300瓶。圖／台鐵公司提供
台鐵 威士忌 噶瑪蘭
