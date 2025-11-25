太可愛的淘氣小狗！愛馬仕把Jour de casting絲巾躍然腕表

愛馬仕（Hermès）本月在紐約發表三款限量Arceau Jour de casting工藝腕表，表盤的小狗肖像圖案來自澳洲藝術家Liz Stirling為愛馬仕創作的同名絲巾Jour de casting，是Rumba、Amy、Naya、Cixi、Rolls、Taco和Orson七隻可愛的小狗盛裝出席選角日的動物故事，趣味橫生。

Liz Stirling以繽紛、華麗與俏皮的風格受到喜愛。在出席特別的選角日時，每一隻小狗都戴上華麗的項圈和貴重的名牌，並搭配精美的牽繩，Amy甚至戴上造型誇張的太陽眼鏡，希望能夠脫穎而出。愛馬仕從中選中了Amy、Taco與Orson三隻小狗作為Arceau工藝腕表表盤的主角，並且運用微縮彩繪、木片鑲嵌，以及琺瑯工藝等不同的工藝技術來呈現三隻調皮搗蛋、毛髮整潔的小狗肖像。他們戴著精緻的項圈，在表盤中央擺出招牌小狗美姿，旁邊是一根真皮骨頭，象徵愛馬仕精湛的皮革工藝。

黑白相間的小狗Orson以木片鑲嵌工藝精製而成。如同拼圖一般，這隻狗的每個部位細節均以八種不同木片材質精心切割、組裝和黏合而構成。小狗的嘴巴、眼睛、鼻子和舌頭都經過上色，營造出栩栩如生的光影和層次感。

戴著特殊造形眼鏡的小狗Amy， 則先在鐫刻師的工作室中逐漸成形，接著在由彩繪師的細膩筆觸增添鮮豔的色彩、並經過多次烘烤，作品更添微妙的細節，最終呈現出這隻調皮小動物的生動形象。