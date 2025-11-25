快訊

好市多「黑色購物週」Day 3優惠預告 鑽石手鍊現折3.4萬

檢討綠營大罷免結果 吳怡農質疑「黨內操盤手」…沈伯洋：是誰？

泰達幣糾紛爆惡行！4男被逼性交、互吃排泄物 主嫌遭延押2月

聽新聞
0:00 / 0:00

太可愛的淘氣小狗！愛馬仕把Jour de casting絲巾躍然腕表

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Arceau Jour de casting工藝腕表Taco款，409萬5,000元，限量24只。圖／愛馬仕提供
Arceau Jour de casting工藝腕表Taco款，409萬5,000元，限量24只。圖／愛馬仕提供

愛馬仕（Hermès）本月在紐約發表三款限量Arceau Jour de casting工藝腕表，表盤的小狗肖像圖案來自澳洲藝術家Liz Stirling為愛馬仕創作的同名絲巾Jour de casting，是Rumba、Amy、Naya、Cixi、Rolls、Taco和Orson七隻可愛的小狗盛裝出席選角日的動物故事，趣味橫生。

Liz Stirling以繽紛、華麗與俏皮的風格受到喜愛。在出席特別的選角日時，每一隻小狗都戴上華麗的項圈和貴重的名牌，並搭配精美的牽繩，Amy甚至戴上造型誇張的太陽眼鏡，希望能夠脫穎而出。愛馬仕從中選中了Amy、Taco與Orson三隻小狗作為Arceau工藝腕表表盤的主角，並且運用微縮彩繪、木片鑲嵌，以及琺瑯工藝等不同的工藝技術來呈現三隻調皮搗蛋、毛髮整潔的小狗肖像。他們戴著精緻的項圈，在表盤中央擺出招牌小狗美姿，旁邊是一根真皮骨頭，象徵愛馬仕精湛的皮革工藝。

黑白相間的小狗Orson以木片鑲嵌工藝精製而成。如同拼圖一般，這隻狗的每個部位細節均以八種不同木片材質精心切割、組裝和黏合而構成。小狗的嘴巴、眼睛、鼻子和舌頭都經過上色，營造出栩栩如生的光影和層次感。

戴著特殊造形眼鏡的小狗Amy， 則先在鐫刻師的工作室中逐漸成形，接著在由彩繪師的細膩筆觸增添鮮豔的色彩、並經過多次烘烤，作品更添微妙的細節，最終呈現出這隻調皮小動物的生動形象。

擁有一雙會笑的眼睛的Taco，則是採用微繪及掐絲琺瑯工藝精心打造而成。琺瑯師首先在表盤上均勻地燒製一層薄薄的藍色琺瑯，接著於以手工仔細繪製小狗捲曲的白色毛髮。掐絲琺瑯工藝需以粗細不一的金絲勾勒出裝飾區域的輪廓，並在燒製過程中融入豐富的彩色琺瑯，此手法突顯了小狗毛髮的立體感和項圈的層次感。

Arceau Jour de casting工藝腕表製作過程。圖／愛馬仕提供
Arceau Jour de casting工藝腕表製作過程。圖／愛馬仕提供
Arceau Jour de casting工藝腕表製作過程。圖／愛馬仕提供
Arceau Jour de casting工藝腕表製作過程。圖／愛馬仕提供
Arceau Jour de casting工藝腕表Amy款，341萬2,000元，限量24只。圖／愛馬仕提供
Arceau Jour de casting工藝腕表Amy款，341萬2,000元，限量24只。圖／愛馬仕提供
Arceau Jour de casting工藝腕表Orson款，375萬4,000元，限量12只。圖／愛馬仕提供
Arceau Jour de casting工藝腕表Orson款，375萬4,000元，限量12只。圖／愛馬仕提供
Arceau Jour de casting工藝腕表Amy款，341萬2,000元，限量24只。圖／愛馬仕提供
Arceau Jour de casting工藝腕表Amy款，341萬2,000元，限量24只。圖／愛馬仕提供
Arceau Jour de casting工藝腕表Taco款，409萬5,000元，限量24只。圖／愛馬仕提供
Arceau Jour de casting工藝腕表Taco款，409萬5,000元，限量24只。圖／愛馬仕提供
Arceau Jour de casting工藝腕表Orson款，375萬4,000元，限量12只。圖／愛馬仕提供
Arceau Jour de casting工藝腕表Orson款，375萬4,000元，限量12只。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 彩繪
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

威士忌高訂化！Johnnie WalkerXBalmain高訂匠心系列 全球僅25套

當名錶品味延伸至車庫 擁有獨一無二輪圈的Phantom登場

有一種橘叫OMEGA！第四代Planet Ocean腕表 20周年紀念全新亮相

珍妮佛勞倫斯的愛馬仕Kelly Monaco有多特別？一篇帶你看包款歷史，與現代凱莉包的不同之處

相關新聞

好市多「黑色購物週」Day 3優惠預告 鑽石手鍊現折3.4萬 和牛肋眼真空包老饕別錯過

好市多年度盛事「黑色購物週」第3天優惠搶先公開！今年優惠品項數量創新高，買氣也比前幾年更熱絡，今早賣場還出現了昨天沒有提...

「全家」聖誕季推迪士尼、帕恰狗、雙星仙子水晶球！還有人氣IP福袋

街頭燈飾紛紛點亮，聖誕氛圍愈來愈濃厚，全家便利商店「聖誕季」將於11月26日至2026年1月6日正式登場，以精緻選品與創...

1125世界橘色日 國際蘭馨交流協會全台連線反暴力

國際蘭馨交流協會中華民國總會11月25日在國際終止婦女受暴日這天，召集全台45個分會，以「愛不沉默，串接橘色關懷守護網」...

7-ELEVEN「2025聖誕福袋」集結9大當紅IP！大獎抽保時捷、黃金

交換禮物的季節又快到了，7-ELEVEN全新2025年聖誕福袋將於12月2日起限量開賣，一次推出45款福袋，集結9大人氣...

限量300瓶！台鐵攜手噶瑪蘭推「台中驛紀念酒」每瓶5500元 周四開搶

為慶祝台鐵經典車站的台中站建站120周年，台鐵公司首度攜手噶瑪蘭威士忌客製台鐵「台中驛紀念酒」，選用曾榮獲2015年世界...

太可愛的淘氣小狗！愛馬仕把Jour de casting絲巾躍然腕表

愛馬仕（Hermès）本月在紐約發表三款限量Arceau Jour de casting工藝腕表，表盤的小狗肖像圖案來自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。