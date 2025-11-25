快訊

好市多「黑色購物週」Day 3優惠預告 鑽石手鍊現折3.4萬

檢討綠營大罷免結果 吳怡農質疑「黨內操盤手」…沈伯洋：是誰？

泰達幣糾紛爆惡行！4男被逼性交、互吃排泄物 主嫌遭延押2月

超商大閘蟹開賣！7-ELEVEN現蒸現吃只要加39元 還有現烤牛排海陸組合

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
螃蟹季開吃啦！7-ELEVEN首度於Fresh康橋、Fresh愿橋兩間門市限定推出「大閘蟹現蒸服務」。圖／7-ELEVEN提供
螃蟹季開吃啦！7-ELEVEN首度於Fresh康橋、Fresh愿橋兩間門市限定推出「大閘蟹現蒸服務」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN Fresh門市再出新招！去年首次引進的大閘蟹一上市就被搶光，今年回歸時間訂在11月26日，在五間Fresh門市（康橋、愿橋、亞萬、首府、湖美）限量開賣，每隻重約5.3～5.8兩、售價559元，賣完就沒了。

這次最特別的是，Fresh康橋和Fresh愿橋兩家門市首次提供「現蒸大閘蟹」服務。消費者買好大閘蟹，只要加39元就能在店內的現做餐飲區直接請門市處理好，帶著手套坐在專屬客席區現吃，完全不用回家備料，方便又免洗碗。

看準大家越來越習慣在家附近就能買到生鮮，7-ELEVEN今年加快腳步，有機蔬菜已導入近4,000家門市，而Fresh店型還進一步提供蔬果、肉品、海鮮甚至進口食材，成為不少人買菜、買肉也會去的超商

此外，Fresh康橋與Fresh愿橋兩間門市還有「免費現烤牛排服務」。只要在店內選購指定品項（像是美國安格斯菲力、牛小排或澳洲穀飼牛排），不必加價，就能請專人現場代烤。大閘蟹開賣期間，還能自由搭配「海陸組合」，大閘蟹加牛排一次吃到。

此次大閘蟹活動將自11月26日起於南部五間Fresh門市限量開賣，包括台南的康橋、亞萬、首府及湖美門市，以及高雄的愿橋門市；康橋與愿橋兩店因具備現做餐飲設備，同步提供現蒸大閘蟹及免費代烤牛排服務，其餘門市亦開放購買生鮮大閘蟹，售完為止。

大閘蟹 7-Eleven 超商
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

免費牛排吃起來！ 台中早午餐「禾間糧倉」身分證中2025就送肉 吃越多還送越多

4名女子帶2童吃13000元霸王餐！點牛排美酒落跑 老闆娘自掏腰包公開尋人

吃得到3隻「6兩重大閘蟹」！壽司芳「大閘蟹套餐」滿滿都是蟹肉＋蟹膏

吃西堤不為牛排？老饕狂推1道美食「這才是本體」：80元就可外帶

相關新聞

好市多「黑色購物週」Day 3優惠預告 鑽石手鍊現折3.4萬 和牛肋眼真空包老饕別錯過

好市多年度盛事「黑色購物週」第3天優惠搶先公開！今年優惠品項數量創新高，買氣也比前幾年更熱絡，今早賣場還出現了昨天沒有提...

「全家」聖誕季推迪士尼、帕恰狗、雙星仙子水晶球！還有人氣IP福袋

街頭燈飾紛紛點亮，聖誕氛圍愈來愈濃厚，全家便利商店「聖誕季」將於11月26日至2026年1月6日正式登場，以精緻選品與創...

1125世界橘色日 國際蘭馨交流協會全台連線反暴力

國際蘭馨交流協會中華民國總會11月25日在國際終止婦女受暴日這天，召集全台45個分會，以「愛不沉默，串接橘色關懷守護網」...

7-ELEVEN「2025聖誕福袋」集結9大當紅IP！大獎抽保時捷、黃金

交換禮物的季節又快到了，7-ELEVEN全新2025年聖誕福袋將於12月2日起限量開賣，一次推出45款福袋，集結9大人氣...

限量300瓶！台鐵攜手噶瑪蘭推「台中驛紀念酒」每瓶5500元 周四開搶

為慶祝台鐵經典車站的台中站建站120周年，台鐵公司首度攜手噶瑪蘭威士忌客製台鐵「台中驛紀念酒」，選用曾榮獲2015年世界...

太可愛的淘氣小狗！愛馬仕把Jour de casting絲巾躍然腕表

愛馬仕（Hermès）本月在紐約發表三款限量Arceau Jour de casting工藝腕表，表盤的小狗肖像圖案來自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。