超商大閘蟹開賣！7-ELEVEN現蒸現吃只要加39元 還有現烤牛排海陸組合

7-ELEVEN Fresh門市再出新招！去年首次引進的大閘蟹一上市就被搶光，今年回歸時間訂在11月26日，在五間Fresh門市（康橋、愿橋、亞萬、首府、湖美）限量開賣，每隻重約5.3～5.8兩、售價559元，賣完就沒了。

這次最特別的是，Fresh康橋和Fresh愿橋兩家門市首次提供「現蒸大閘蟹」服務。消費者買好大閘蟹，只要加39元就能在店內的現做餐飲區直接請門市處理好，帶著手套坐在專屬客席區現吃，完全不用回家備料，方便又免洗碗。

看準大家越來越習慣在家附近就能買到生鮮，7-ELEVEN今年加快腳步，有機蔬菜已導入近4,000家門市，而Fresh店型還進一步提供蔬果、肉品、海鮮甚至進口食材，成為不少人買菜、買肉也會去的超商。

此外，Fresh康橋與Fresh愿橋兩間門市還有「免費現烤牛排服務」。只要在店內選購指定品項（像是美國安格斯菲力、牛小排或澳洲穀飼牛排），不必加價，就能請專人現場代烤。大閘蟹開賣期間，還能自由搭配「海陸組合」，大閘蟹加牛排一次吃到。

此次大閘蟹活動將自11月26日起於南部五間Fresh門市限量開賣，包括台南的康橋、亞萬、首府及湖美門市，以及高雄的愿橋門市；康橋與愿橋兩店因具備現做餐飲設備，同步提供現蒸大閘蟹及免費代烤牛排服務，其餘門市亦開放購買生鮮大閘蟹，售完為止。