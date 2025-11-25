「怪奇物語」「獵魔女團」聯名系列來囉 Gap黑五加碼全場6折限時優惠

快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Gap x Stranger Things怪奇物語聯名系列11月27日正式推出；迎接黑五Gap即日起至12月3日，推出全場6折限時優惠，並加碼推出「黑色星期五驚喜刮刮卡」活動。圖／Gap提供
Gap x Stranger Things怪奇物語聯名系列11月27日正式推出；迎接黑五Gap即日起至12月3日，推出全場6折限時優惠，並加碼推出「黑色星期五驚喜刮刮卡」活動。圖／Gap提供

「Stranger Things怪奇物語」與「KPOP獵魔女團」都是全球現象級的影集與動畫電影，分別與服飾品牌攜手推出聯名系列，讓故事裡的人物、氛圍呈現於衣物上，讓粉絲蒐集。

Gap x Stranger Things怪奇物語聯名系列

Gap宣布將於11月27日正式推出與Netflix影集「怪奇物語」的全新聯名系列。靈感源自「怪奇物語」第五季最終章，以「最後一次踏入顛倒世界」為主題，打造男女服飾與童裝，系列商品將於全台14家指定門市（不含義大購物中心、台中大遠百）與官方網站gap.tw同步限量販售，陪伴影迷一同迎接最終篇章。

Gap x Stranger Things怪奇物語聯名系列，將Gap經典單品融入影集代表性的紅黑配色、可雙面穿的設計呼應顛倒世界的多重視角，並以濃厚80年代復古風格點綴細節；女裝以女主角「11 號」的經典形象搭配對比色滾邊，打造兼具復古與街頭的造型單品；童裝則以帶有漸層色調的黑色連帽上衣呈現主角群全員合照，配上「LIVE IN HAWKINS」字樣，象徵粉絲與角色們共同迎接最終篇章。系列共推出16款單品，售價為999元至5,999元不等。

除了聯名系列外，Gap也帶來驚喜，即日起至12月3日，推出全場6折限時優惠，並加碼祭出「黑色星期五驚喜刮刮卡」活動。凡於活動期間至全台Gap任一門市消費，即可獲得刮刮卡1張，有高達60%中獎機率，有機會刮出1,000元或500元購物金，總獎額上看1,800萬。線上購物同樣有驚喜，Gap官網推出「限定轉轉樂」活動，提供3種不同門檻的折扣碼隨機抽獎，最高現折250元。

BERSHKA x KPOP獵魔女團

BERSHKA與「KPOP獵魔女團」推出全新聯名系列，融合街頭風、未來感元素和舞台特色的系列，將電影的世界帶入日常衣櫥。該系列圍繞三個主軸展開，捕捉了動畫裡角色精髓。HUNTR/X女裝系列，強調未來感的電光色調對比，包括連帽衫、運動褲和三位主角主題上衣等單品，兼具力量與風格。

Derpy系列，超人氣老虎以簡單的白粉色調T恤中和了惡勢力，加入可愛趣味因子。Saja Boys系列則展現叛逆態度，連帽衫、印花T恤和寬鬆牛仔褲以米色、黑色和藍色為主色調，呈現歡樂繽紛的偶像氛圍。

BERSHKA x KPOP獵魔女團將於12月3日於全台BERSHKA門市 (台北ATT4FUN、台中中友百貨、高雄大遠百) 上市。

Gap x Stranger Things怪奇物語聯名系列，將Gap經典單品融入影集代表性的紅黑配色、可雙面穿的設計呼應顛倒世界的多重視角。圖／Gap提供
Gap x Stranger Things怪奇物語聯名系列，將Gap經典單品融入影集代表性的紅黑配色、可雙面穿的設計呼應顛倒世界的多重視角。圖／Gap提供
Gap x Stranger Things怪奇物語聯名系列運動衛衣，2,999元。圖／Gap提供
Gap x Stranger Things怪奇物語聯名系列運動衛衣，2,999元。圖／Gap提供
BERSHKA x KPOP獵魔女團聯名系列將於12月3日上市。圖／BERSHKA提供
BERSHKA x KPOP獵魔女團聯名系列將於12月3日上市。圖／BERSHKA提供
Gap x Stranger Things怪奇物語聯名系列（左起）、BERSHKA x KPOP獵魔女團聯名系列。圖／各品牌提供
Gap x Stranger Things怪奇物語聯名系列（左起）、BERSHKA x KPOP獵魔女團聯名系列。圖／各品牌提供
BERSHKA x KPOP獵魔女團聯名系列將於12月3日上市。圖／BERSHKA提供
BERSHKA x KPOP獵魔女團聯名系列將於12月3日上市。圖／BERSHKA提供
Gap x Stranger Things怪奇物語聯名系列，幼童連帽上衣1,499元。圖／Gap提供
Gap x Stranger Things怪奇物語聯名系列，幼童連帽上衣1,499元。圖／Gap提供
BERSHKA x KPOP獵魔女團聯名系列將於12月3日上市。圖／BERSHKA提供
BERSHKA x KPOP獵魔女團聯名系列將於12月3日上市。圖／BERSHKA提供

