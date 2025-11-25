快訊

張孝全演繹時尚型男風 FENDI大膽亮色單品被他輕鬆混搭不違和

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
張孝全演繹FENDI 2026早春系列男裝。圖／FENDI提供
FENDI家族成員Silvia Venturini Fendi 設計的2026 年早春男裝系列，從充滿活力的80 年代Disco文化中汲取靈感，透過寶石色調、疊穿層次展示精緻工藝，展現 80 年代不拘一格的享樂主義與活潑的派對氛圍。男星張孝全率先穿上系列最新設計，演繹既實穿又令人眼前為之一亮的羅馬時尚魅力。

張孝全以兩種不截然物同的穿搭展現了早春系列男裝活潑又自在的氣息。他在羊絨立領外套內疊穿牛津布襯衫及藍綠色毛海背心，搭配酒紅色絲絨長褲、咖啡色切爾西短靴並揹上飾有FENDI Falena印花的Baguette Soft Trunk包款，創造出沉穩而灑脫的風格；而當他換上綠松石色牛津布襯衫、綴有白色小羊絨翻領燈芯絨牛仔外套、淺色水洗牛仔褲，並配上FENDI Fit低筒運動鞋及以皮革和尼龍FF標誌製成的FENDI Flux背包，輕鬆完成休閒風格的轉換。

張孝全穿著的白色小羊絨翻領燈芯絨牛仔外套。圖／FENDI提供
張孝全穿著的綠松石色牛津布襯衫。圖／FENDI提供
張孝全穿著的牛津布襯衫。圖／FENDI提供
張孝全演繹FENDI 2026早春系列男裝。圖／FENDI提供
張孝全演繹FENDI 2026早春系列男裝。圖／FENDI提供
張孝全演繹FENDI 2026早春系列男裝。圖／FENDI提供
張孝全穿著的咖啡色切爾西短靴。圖／FENDI提供
張孝全演繹FENDI 2026早春系列男裝。圖／FENDI提供
FENDI Flux背包。圖／FENDI提供
張孝全穿著的淺色水洗牛仔褲。圖／FENDI提供
張孝全演繹FENDI 2026早春系列男裝。圖／FENDI提供
裝飾FENDI Falena印花的Baguette Soft Trunk包款。圖／FENDI提供
張孝全演繹FENDI 2026早春系列男裝。圖／FENDI提供
張孝全穿著的藍綠色毛海套頭背心。圖／FENDI提供
張孝全演繹FENDI 2026早春系列男裝。圖／FENDI提供
張孝全穿著的FENDI Fit低筒運動鞋。圖／FENDI提供
張孝全穿著的羊絨立領外套。圖／FENDI提供
張孝全穿著的酒紅色絲絨長褲。圖／FENDI提供
FENDI
