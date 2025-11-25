獻給ARMY的驚喜！Apple Music獨家上線BTS 6經典專輯「空間音訊」版本

相隔3年，BTS防彈少年團日前正式宣布將於2026年全員重磅回歸並展開全球巡迴演唱會，消息一出讓全球ARMY引頸期盼。為迎接這場備受期待的回歸，Apple Music推出獻給粉絲的特別驚喜，獨家上架6張支援杜比全景聲（Dolby Atmos）空間音訊版本的BTS經典專輯，包含《The Most Beautiful Moment in Life》3部曲，以及《LOVE YOURSELF》系列3張作品，即日起全球同步開放收聽。

這6張專輯橫跨2015至2018年，正是BTS邁向國際巨星之路的關鍵時期。《The Most Beautiful Moment in Life》系列象徵團體從韓流新秀邁向全球舞台的起點，而《LOVE YOURSELF》系列則進一步確立他們在世界流行文化中的深遠影響力，代表作如〈I NEED U〉、〈RUN〉、〈Save ME〉、〈DNA〉、〈FAKE LOVE〉等都收錄於其中。如今，這些熟悉的經典曲目以空間音訊格式重新詮釋，帶來前所未聞的細節與臨場感。

負責此次空間音訊混音的HYBE Studio工程師Yang Ga表示「這次的 Dolby Atmos 混音著重在細緻的拓展音場，同時盡可能保留原曲的立體聲影像與整體平衡，我們加強了主唱的聚焦，同時讓背景和即興人聲透過更精準的細節呈現，讓每一層人聲都能更明確地被辨識。粉絲在熟悉的歌曲中，能聽見嶄新的聲音層次與深度。若留意到各層人聲的分離度、樂器間的距離感，以及整體空間的立體呈現，會感受到不同於原曲的情感走向。在完整維持立體聲平衡與影像的基礎上，我們讓音場更加深邃、寬廣，主唱更清楚，而背景與即興人聲也以更立體的方式呈現，帶來全新的情感層次。」

自iTunes推出以及Apple Music成立10年來持續投入音訊技術升級，空間音訊更被視為近年最具代表性的聆聽體驗之一。透過杜比全景聲，聲音不僅能從左右環繞，更能從聽者上方、背後環繞立體呈現；目前平台已收錄多達數十萬首空間音訊曲目，讓樂迷以更沉浸、更接近創作者想法的方式享受音樂。

此波BTS早期經典專輯空間音訊版本上架，剛剛好可以為2026年巡演前做好暖身，讓ARMY們透過全新方式重新體驗歌曲聲音細節，重溫初次聽見這些歌曲時的情感記憶，快打開Apple Music聽起來！