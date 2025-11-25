快訊

新竹SOGO周年慶11月27日開跑 壓軸價最低1.7折起冬被現省1萬6千元

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新竹SOGO周年慶將於11月27日起1至12月8日登場，推出化妝品百貨服飾單日累計消費滿5,000元送500元抵用券，目標挑戰12天拚出32億營業額（含巨城購物中心）。圖／SOGO提供
新竹SOGO周年慶將於11月27日起1至12月8日登場，推出化妝品百貨服飾單日累計消費滿5,000元送500元抵用券，目標挑戰12天拚出32億營業額（含巨城購物中心）。圖／SOGO提供

新竹SOGO周年慶將於11月27日起1至12月8日登場，推出單日累計消費滿5,000元送500元抵用券，搭配中國信託SOGO聯名卡，最高回饋超過30%，目標挑戰12天拚出32億營業額（含巨城購物中心）。

新竹SOGO周年慶推出化妝品百貨服飾單日累計消費滿5,000元送500元抵用券， 名品、珠寶、大家電、名瓷單筆滿萬送千、施舒雅單筆滿1萬送800元抵用券，還有十四大銀行刷卡禮等促銷，中信SOGO聯名卡消費即享4% SOGO金回饋無上限，首四日搭配Happy Go Pay再享點數10倍送，SOGO APP會員消費滿5,000元加送100元美食折價券。

看準萬元普發商機及天氣降溫，新竹SOGO推出壓軸價優惠，精選商品最低1.7折起，包括換季熱門蠶絲冬被、保暖外套、防水鞋、連帽上衣等，單品價格平均3千元上下；針對換季保養彩妝，準備上萬組發燒優惠商品，最低下殺1.8折。

新竹SOGO今年與蠟筆小新攜手推出6款天空藍色系療癒系好禮有雙人法蘭絨毯、環保再生布直傘、小白三用頸抱枕、密封玻璃保鮮盒、戶外攜帶摺疊椅、旅行用掛式盥洗包；另外還有四大品牌聯名好禮：ROOTS不鏽鋼便攜餐具組、Timberland不鏽鋼保溫馬克杯、PUMA摺疊收納箱、DESCENTE舒棉毛巾組，兼顧顏值及實用性。

今年新竹SOGO引進多家大新竹獨家品牌，包括日本高機能運動服飾品牌DESCENTE，將專業運動服融入時裝概念；戶外運動品牌Salomon結合戶外鞋款、機能服飾，深受年輕族群喜愛；來自美國擁有百年歷史的Wilson，專精於網球服飾配件，是世界級選手愛用品牌。

另有英國皇室御用香氛品牌潘海利根；TUMI行李箱、背包及皮件系列；VIVAIA運用回收的塑膠瓶製成鞋面材質的VIVAIA；McHugs是來自英國的薰衣草可微波加熱療癒娃娃童趣與暖心玩偶選物。

周年慶期間也推出多項貼心服務與優惠，12月1日至12月8日消費單筆滿1,000元憑竹科識別證、健身房會員證、智生活APP用戶均有不同好禮；下班族18:00後憑SOGO APP會員即可兌換順天草本行醒飲，消費達5萬元再送無線藍芽耳機；新竹SOGO今年特別設有「老公男友寄放區」，提供免費Wi-Fi與舒適沙發，輕鬆陪逛。

服務台也提供暖暖包、周年慶期間前3小時免費借用行動充電服務，2F、5F哺集乳室提供應急免費尿布等推出一系列便民服務。

新竹SOGO蘭蔻小黑瓶發燒組3.3折原價12,583元，特價4,185元(限量30組)。圖／SOGO提供
新竹SOGO蘭蔻小黑瓶發燒組3.3折原價12,583元，特價4,185元(限量30組)。圖／SOGO提供
新竹SOGO金安德森石墨烯複合蠶絲可水洗雙人冬被下殺1.7折原價20,000元，特價3,500元(限量50件)。圖／SOGO提供
新竹SOGO金安德森石墨烯複合蠶絲可水洗雙人冬被下殺1.7折原價20,000元，特價3,500元(限量50件)。圖／SOGO提供
新竹SOGO SK-II超限量青春增量組原價12,151元，特價6,210元，再加贈700元電子券(限量50組)。圖／SOGO提供
新竹SOGO SK-II超限量青春增量組原價12,151元，特價6,210元，再加贈700元電子券(限量50組)。圖／SOGO提供
新竹SOGO資生堂激抗痕發光水乳組原價10,020元，特價5,670元，再加贈1,000元商品券。圖／SOGO提供
新竹SOGO資生堂激抗痕發光水乳組原價10,020元，特價5,670元，再加贈1,000元商品券。圖／SOGO提供
新竹SOGO今年與蠟筆小新攜手推出療癒系好禮。圖／SOGO提供
新竹SOGO今年與蠟筆小新攜手推出療癒系好禮。圖／SOGO提供

