聽新聞
0:00 / 0:00
拿坡里「8塊雞199元」現省321！必勝客「嫩牛大蝦起司比薩」回來了
「拿坡里披薩．炸雞」自即日起至12月18日推出黑五促銷優惠，「8塊烤雞」包含2隻雞腿、2塊腿排、2隻雞翅與2隻青花椒雞翅，原價520元，內用/外帶特惠價199元，現省321元。另外「3塊炸雞」原價195元，內用/外帶特惠價105元，適合當作學生或上班族的療癒點心。
針對披薩系列，拿坡里則推出3款精選口味「買1送1」，包括有「金賞烏魚子披薩」、「招牌牛丼披薩」、「五重起司派對披薩」，原價980元，內用/外帶特惠價490元。
今年年末，必勝客「嫩牛大蝦起司比薩」重新回歸，使用厚切牛排搭配炙燒大蝦，搭配上卡門貝爾乾酪起司球、澳洲乳酪片與紐西蘭莫札瑞拉起司，以及法式多蜜醬，帶來濃郁的起司香氣與層次風味，大比薩918元，享外帶大比薩買大送大，外送買大送小優惠，外帶單點大比薩半價459元。另外必勝客還推出「黑鑽松露火山熔岩餅皮」使用義大利頂級松露與4種天然起司，升級價219元。首度登場的「德國豬腳海陸盛宴拼盤」，內含醃漬入味的德國豬腳，搭配經典黃芥末醬，還有黃金和風鱈魚塊、薯金幣及BBQ 烤雞，單點價599元。
同時必勝客也推出多款聖誕限定套餐。「聖誕跨年大套餐」內含嫩牛大蝦起司比薩1個＋大比薩1個＋副食六選一＋飲料，特價1,049元起；另外還有「聖誕跨年拼盤樂享餐」或「聖誕跨年拼盤豪華餐」、「聖誕黑鑽松露火山餐」等不同組合。針對個人餐，也提供「嫩牛大蝦個人比薩」與「嫩牛大蝦起司燉飯」兩款選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言