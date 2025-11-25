拿坡里「8塊雞199元」現省321！必勝客「嫩牛大蝦起司比薩」回來了

「拿坡里披薩．炸雞」自即日起至12月18日推出黑五促銷優惠，「8塊烤雞」包含2隻雞腿、2塊腿排、2隻雞翅與2隻青花椒雞翅，原價520元，內用/外帶特惠價199元，現省321元。另外「3塊炸雞」原價195元，內用/外帶特惠價105元，適合當作學生或上班族的療癒點心。

針對披薩系列，拿坡里則推出3款精選口味「買1送1」，包括有「金賞烏魚子披薩」、「招牌牛丼披薩」、「五重起司派對披薩」，原價980元，內用/外帶特惠價490元。

今年年末，必勝客「嫩牛大蝦起司比薩」重新回歸，使用厚切牛排搭配炙燒大蝦，搭配上卡門貝爾乾酪起司球、澳洲乳酪片與紐西蘭莫札瑞拉起司，以及法式多蜜醬，帶來濃郁的起司香氣與層次風味，大比薩918元，享外帶大比薩買大送大，外送買大送小優惠，外帶單點大比薩半價459元。另外必勝客還推出「黑鑽松露火山熔岩餅皮」使用義大利頂級松露與4種天然起司，升級價219元。首度登場的「德國豬腳海陸盛宴拼盤」，內含醃漬入味的德國豬腳，搭配經典黃芥末醬，還有黃金和風鱈魚塊、薯金幣及BBQ 烤雞，單點價599元。