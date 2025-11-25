快訊

7-ELEVEN 聖誕福袋登場 集結三麗鷗、史努比等九大人氣IP開賣

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN聖誕福袋登場！集結三麗鷗、史努比等九大人氣IP開賣。7-ELEVEN／提供
7-ELEVEN聖誕福袋登場！集結三麗鷗、史努比等九大人氣IP開賣。7-ELEVEN／提供

統一超（2912）7-ELEVEN全新2025年聖誕福袋將於12月2日開賣，款式規模再擴大一次推出45款福袋，集結九大人氣IP、五款OPENPOINT APP線上精選玩具總動員等公仔與聖誕倒數月曆，全台限量13萬個，買任一福袋就有機會抽中保時捷、黃金、百萬點數以及2026年世界棒球經典賽東京賽事門票/住房組，挹注年末業績達雙位數成長。

統一超表示，7-ELEVEN已連續四年推出聖誕禮物福袋，歷年來開賣兩週就銷售七成，年底前即完售，通常性帶動業績5~10%成長，每每推出締造億元商機。

7-ELEVEN表示，此次聖誕福袋結構共有45款千元預算以內的超值選擇，集結Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、OLAF、小熊維尼、拉拉熊、咖波、史迪奇以及全新初登場DINOTAENG等九大人氣IP。

今年聖誕禮物福袋在既有結構上再創新，不僅新增超夯DINOTAENG肖像，看好年輕族群強調個性化搭配，搶攻配件商機於包袋類上首度推出「絨毛開窗提袋」系列，桌板兩用摺疊購物車、拍拍燈、27吋自動摺疊傘、化妝包等豐富組合也不缺席搶攻市場話題。

為滿足歲末聚會、交換禮物消費需求，7-ELEVEN聖誕福袋自12月2日起於全台限量開賣，聖誕福袋全系列限時6天入手優惠最划算！12月2日至7日止更推出「聖誕購物節」活動，使用6大信用卡、5大指定支付工具消費滿1,111元還能再立折125元，早買享折扣。

不僅如此，7-ELEVEN於12月2日上午11點起推出OPENPOINT APP限定開賣的5款野獸國聯名玩具總動員限定公仔套組、三眼怪儲金公仔（存錢筒）及史迪奇「倒數月曆」，線上線下福袋皆保證贈送市價超過5,000元的跨品牌通路優惠券外，還可獲得總價值超過1250萬元的豐富大獎抽獎券，大獎包含頭獎保時捷Macan一台、貳獎為甜蜜約定5兩黃金2名，另外12月2日至8日連續7天每日送出1名100萬OPENPOINT點數富翁，以及福袋集點GO抽2026年世界棒球經典賽東京賽事門票/住房組，買越多、中獎機率越高。

