威士忌高訂化！Johnnie WalkerXBalmain高訂匠心系列 全球僅25套

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
瓶身靈感源自經典Johnnie Walker長方瓶，融入高訂「垂墜」技法，呈現既似鎧甲又如絲緞的質感。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
瓶身靈感源自經典Johnnie Walker長方瓶，融入高訂「垂墜」技法，呈現既似鎧甲又如絲緞的質感。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

承襲兩世紀調和工藝，Johnnie Walker宣布推出全新頂級訂製平台「Johnnie Walker Vault」，以「私人訂製威士忌」、奢華體驗與跨界合作為核心，打造獨一無二的專屬風味，宣示品牌邁入嶄新時代。

首發系列即邀請法國高訂時裝品牌Balmain創意總監Olivier Rousteing合作，推出Johnnie Walker Vault X Olivier Rousteing「高訂匠心系列」。以「四季」為靈感，由Rousteing的時尚視角與首席調酒師Emma Walker博士的調和技藝共同創作，並從超過500款珍稀窖藏中擷取靈感，企圖突破威士忌藝術的界線。

此次合作為兩部曲中的首發，每套包含四款調和威士忌，全球限量25套，其中僅1套配額留給台灣市場，由帝亞吉歐私人客戶團隊獨家提供，建議售價260萬元。

法國高訂與蘇格蘭威士忌雖屬不同領域，卻同樣講究工藝、創意與細節。Rousteing分享，創作過程如同打造高訂時裝系列般充滿情感——從春季的重生、夏季的自由、秋季的沉澱，到冬季的溫暖與團聚，皆被Emma Walker轉化為風味語言。

四款酒所使用的基酒，包含來自已關場的傳奇酒廠Brora與Port Dundas的「幽靈（ghost）威士忌」，再疊加珍稀年份酒液，展現不同季節的情緒與質地。「春季」酒款洋溢野花芬芳與明亮氣息，以1985 Cragganmore、1977 Caledonian 與1978 Port Ellen堆疊而成。「夏季」酒款奔放熱帶與清爽層次，結合Cardhu葡萄酒桶實驗酒液、1990 Clynelish與1988 Benrinnes。

「秋季」酒款沉澱而內斂，以Teaninich 巧克力麥芽酒液為核心，交織1978 Port Ellen的煙燻風味。「冬季」酒款深邃濃厚，強化Brora與Port Ellen的厚度，帶Benrinnes氣息中的熱紅酒甜香。

除風味突破，系列瓶身也大玩高訂語彙。靈感源自經典Johnnie Walker長方瓶，以Baccarat水晶手工打造，並以玫瑰金、銀、金、黑四色金屬象徵四季風華。瓶身融入高訂「垂墜」（drapé） 技法，呈現既似鎧甲又如絲緞的質感，頂部更設計金色羽翼瓶塞，象徵品牌「Keep Walking」精神的飛翔延伸。

帝亞吉歐奢侈品集團董事總經理Julie Bramham表示，Johnnie Walker Vault將以全新視角開創奢華烈酒新篇章，「Emma Walker的調和工藝與Olivier Rousteing的前衛美學相互激盪，正在重新定義威士忌的外觀、風味與體驗極限。」

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

首席調酒師Emma Walker博士（左）與高級訂製服裝品牌Balmain創意總監Olivier Rousteing。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
首席調酒師Emma Walker博士（左）與高級訂製服裝品牌Balmain創意總監Olivier Rousteing。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Johnnie Walker Vault X Olivier Rousteing「高訂匠心系列」春（左起）、夏、秋、冬。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Johnnie Walker Vault X Olivier Rousteing「高訂匠心系列」春（左起）、夏、秋、冬。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

