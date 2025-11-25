拚國旅 觀光亮點推限時優惠「集章抽黃金、iPhone 17」

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
阿里山林鐵祭出指定區域消費滿499元機會抽到價值1萬6000元遊程。圖／交通部觀光署提供
為鼓勵民眾國旅、年末持續走訪各地景點，全台多處觀光亮點場域推出免費入園、體驗折扣及區域聯動優惠，民眾不僅有機會獲得價值1萬6000元遊程，更可透過集章活動抽黃金及iPhone 17。

交通部觀光署本月11日公布第2屆「觀光亮點獎」獲獎名單，為慶祝獲得這份殊榮，全台多處觀光亮點場域推出免費入園、體驗折扣及區域聯動優惠，盼吸引民眾在年末持續走訪各地景點、活絡地方產業。

國立自然科學博物館宣布，自民國115年起，全年每周五下午2時至5時開放展示場免費參觀；國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區推出12月限定優惠，於每周五、周六、周日、周一，宜蘭縣民持證即可免費入園並享多項好康。

阿里山林業暨鐵道園區祭出周邊6個鄉鎮消費滿499元即可參加抽獎，有機會獲得價值1萬6000元遊程；井仔腳瓦盤鹽田配合「北門王爺藝饗節」辦理集章遊，集滿六宮印章可抽黃金及iPhone 17等好禮。

七美嶼結合「2025冬遊澎湖優惠大放送」，提供500元消費券與刮刮樂活動，並開放免費參觀澎湖10大文化場館，及享有澎湖好行3條郵輪式免費搭乘。

多處觀光亮點也規畫社群互動及體驗活動，讓旅客在遊程中獲得額外驚喜，包含往二延平步道與台灣好行特色公車亭合影打卡可兌換限量咖啡掛耳包；龜山島打卡贈「再生鑰匙圈」；在陳景蘭洋樓出示打卡截圖可享咖啡折價；金酒公司經武酒窖購票即可獲贈精釀8度金門啤酒；金湖休閒農業區推出酒烤烏魚子及撈蝦體驗優惠。

此外，各亮點也結合地方特色推出購物折扣及旅宿套裝方案。六堆客家文化園區文創商品享8折優惠並提供抽獎活動；武陵農場祭出自產農特產品9折優惠及「楓紅梅香三天兩夜」限定行程（雙人6000元起）；曾文水庫漂流木提琴村推出2天1夜一泊三食小旅行優惠；日月潭月牙灣SUP活動行程提供9折優惠。

觀光署表示，盼透過多元優惠與地方串聯，讓旅客體驗更豐富的旅遊內容，另也提醒，部分優惠設有截止日期或數量限制，民眾需透過各亮點提供的優惠網站或社群媒體確認，詳細優惠內容請參閱觀光點獎活動網站

武陵農場祭出農特產品9折及「楓紅梅香三天兩夜」行程6000元起。圖／交通部觀光署提供
得獎亮點優惠。圖／交通部觀光署提供
得獎亮點優惠。得獎亮點優惠。圖／交通部觀光署提供
得獎亮點優惠。圖／交通部觀光署提供
得獎亮點優惠。圖／交通部觀光署提供
國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區每周五至周一，宜蘭縣民免費入園。圖／交通部觀光署提供
井仔腳瓦盤鹽田配合「北門王爺藝饗節」集章遊可抽黃金及iPhone 17。圖／交通部觀光署提供
科博館民國115年起全年每周五下午2時至5時開放展示場免費參觀。圖／交通部觀光署提供
