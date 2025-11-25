快訊

幕後／蔣萬安與輝達副總裁相見歡 藏了3個沒說的秘密

陸就「台灣有事」告狀聯合國 日本正式回函駁斥「與事實不符」

退租、搬家結算水電超麻煩！一線房仲教學4步驟：一次搞定別白跑

中華郵政新年郵票「龍馬精神賀新歲」圖案曝光 駿馬裝飾龍紋圖騰

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政將於12月1日發行「新年郵票（114年版）」1套2枚及小全張1張，郵票圖案以「龍馬精神賀新歲」為設計概念。圖／中華郵政提供
中華郵政將於12月1日發行「新年郵票（114年版）」1套2枚及小全張1張，郵票圖案以「龍馬精神賀新歲」為設計概念。圖／中華郵政提供

民國115年歲次丙午，生肖屬馬，為迎接新年來臨，中華郵政公司將於今年12月1日發行「新年郵票（114年版）」1套2枚及小全張1張，郵票圖案以「龍馬精神賀新歲」為設計概念，將駿馬身上裝飾連續龍紋圖騰，傳遞吉祥如意，祝福新的一年，神采奕奕，馬年充沛。

面值6元郵票，紅馬寓意喜氣繁榮，祈願新年馬到成功，前程似錦；面值13元郵票，白馬寓意堅毅剛健，祝福新年一馬當先，自強不息；面值15元小全張，赤駒騰雲，氣勢如虹躍千里，象徵新年氣概如馬奔騰，展現神采駿逸的龍馬精神。

中華郵政表示，12月1日同日也會發售「新年郵票（114年版）印刷全張」郵品，以專用典藏圓筒收納，內含未裁切的面值6元、13元郵票全張（20枚）各2張、小全張印刷全張（9小張）1張及證書1份，紙邊保留印製過程所標記的色標、裁切線等記號，本項郵品自民國98年起系列發行，極具收藏價值。

配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於11月27日開始發售，另製作預銷首日戳低值封、套票封及小全張封，於12月1日郵票發行當天出售。

「新年郵票(114年版)印刷全張」郵品，以專用典藏圓筒收納也將於12月1日發售。圖／中華郵政提供
「新年郵票(114年版)印刷全張」郵品，以專用典藏圓筒收納也將於12月1日發售。圖／中華郵政提供

×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

影／非法走私市價470萬毒蜂蜜、毒郵票 藏公園等領貨 警抓2人

郵局馬年郵票小全張 12月1日發行

Dior華麗金色迎佳節 動物造型和幸運符碼為新年捎來好運

郵局開放普發1萬臨櫃領現 首日分流湧27.3萬人

相關新聞

威士忌高訂化！Johnnie WalkerXBalmain高訂匠心系列 全球僅25套

承襲兩世紀調和工藝，Johnnie Walker宣布推出全新頂級訂製平台「Johnnie Walker Vault」，以...

拚國旅 觀光亮點推限時優惠「集章抽黃金、iPhone 17」

為鼓勵民眾國旅、年末持續走訪各地景點，全台多處觀光亮點場域推出免費入園、體驗折扣及區域聯動優惠，民眾不僅有機會獲得價值1...

中華郵政新年郵票「龍馬精神賀新歲」圖案曝光 駿馬裝飾龍紋圖騰

民國115年歲次丙午，生肖屬馬，為迎接新年來臨，中華郵政公司將於今年12月1日發行「新年郵票（114年版）」1套2枚及小...

一次享6位泰國名廚手藝！COAST「泰味新境」套餐 再抽曼谷來回機票

由MMHG湘樂餐飲集團創辦人林泉（Richie Lin）與泰國廚神Ian Kittichai共同打造的「COAST」，將...

有行旅／尼羅河千年古文明之旅

包機加上頂級尼羅河河輪饗宴，讓旅人享受埃及古帝國古文明遨遊之旅。有行旅安排開羅包機直飛阿布辛貝，省去八小時車程，旅人悠閒...

LINE Pay Money確定12月3日上線！3步驟快速升級 無縫享受完整電支服務

LINE Pay要準備升級了！LINE Pay今宣布子公司連加電子支付推出的「LINE Pay Money」將於12月3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。