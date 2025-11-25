中華郵政新年郵票「龍馬精神賀新歲」圖案曝光 駿馬裝飾龍紋圖騰

民國115年歲次丙午，生肖屬馬，為迎接新年來臨，中華郵政公司將於今年12月1日發行「新年郵票（114年版）」1套2枚及小全張1張，郵票圖案以「龍馬精神賀新歲」為設計概念，將駿馬身上裝飾連續龍紋圖騰，傳遞吉祥如意，祝福新的一年，神采奕奕，馬年充沛。

面值6元郵票，紅馬寓意喜氣繁榮，祈願新年馬到成功，前程似錦；面值13元郵票，白馬寓意堅毅剛健，祝福新年一馬當先，自強不息；面值15元小全張，赤駒騰雲，氣勢如虹躍千里，象徵新年氣概如馬奔騰，展現神采駿逸的龍馬精神。

中華郵政表示，12月1日同日也會發售「新年郵票（114年版）印刷全張」郵品，以專用典藏圓筒收納，內含未裁切的面值6元、13元郵票全張（20枚）各2張、小全張印刷全張（9小張）1張及證書1份，紙邊保留印製過程所標記的色標、裁切線等記號，本項郵品自民國98年起系列發行，極具收藏價值。