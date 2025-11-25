快訊

獨／搶買BLACKPINK高雄門票13名年輕人遭詐 他用這手法撈逾10萬

川習通話…習稱台灣回歸是國際秩序重要部分 川普表示理解

聽新聞
0:00 / 0:00

傳承四代超過150年！新莊炭烤豆干老店驚傳歇業 網嘆：還想再吃一次

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
位於新莊廟街附近的百年老字號「尤協豐豆干店」，日前傳出老店因年輕人不願接手，已經歇業。報系資料照片
位於新莊廟街附近的百年老字號「尤協豐豆干店」，日前傳出老店因年輕人不願接手，已經歇業。報系資料照片

又一家老店吹熄燈號了！位於新莊廟街附近的百年老字號「尤協豐豆干店」，開業至今傳承四代，是許多新莊人小時候的回憶，也是隱藏版美食，日前傳出老店因年輕人不願接手，已經歇業，消息一出令不少網友不捨，留言說道「蛤？超愛這家的豆干ㄟ」、「不要啊！還想再去多買幾次」。

位於新莊路上的「尤協豐豆干店」據說創業於清朝年間，至今超過150年，以販售自家手工製作的豆干及豆漿為主，雖然店面小小不起眼，但憑著每日只賣限定三小時的招牌炭烤豆干，讓不少人聞香而來，也曾有不少部落客、網紅前去採訪，甚至在今年的「500碗」全台小吃新指南評選中，特愛古早味美食的作家洪愛珠也將其選入推薦名單，並評道「豆香極濃、風味樸實耐吃」。

幾年前，老店曾因黑心的上游供貨廠商刻意隱瞞，而捲入食安風波，沒想到挺過危機，卻不敵後繼無人的困境。許多顧客聞訊也到google評論留言，「即將在星期一永遠的歇業了！真是遺憾」、「從清朝開始傳承百年的在地知名豆腐老店，聽老闆說準備收攤不做了，坦白說真的很可惜」。

美食 傳承
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新莊逆子酒後持刀劃傷母親與警對峙 判刑5月須坐牢

7人吃1份蚵仔煎！占位半小時只花70元 鹿港老店無奈公告：1人1餐點

新莊中港路頂樓加蓋舊公寓火警 疏散8人

大溪豆干宴 「黑白大廚」鄭智善讓庶民小吃成藝術饗宴

相關新聞

LINE Pay Money確定12月3日上線！3步驟快速升級 無縫享受完整電支服務

LINE Pay要準備升級了！LINE Pay今宣布子公司連加電子支付推出的「LINE Pay Money」將於12月3...

一次享6位泰國名廚手藝！COAST「泰味新境」套餐 再抽曼谷來回機票

由MMHG湘樂餐飲集團創辦人林泉（Richie Lin）與泰國廚神Ian Kittichai共同打造的「COAST」，將...

傳承四代超過150年！新莊炭烤豆干老店驚傳歇業 網嘆：還想再吃一次

又一家老店吹熄燈號了！位於新莊廟街附近的百年老字號「尤協豐豆干店」，開業至今傳承四代，是許多新莊人小時候的回憶，也是隱藏...

有行旅／尼羅河千年古文明之旅

包機加上頂級尼羅河河輪饗宴，讓旅人享受埃及古帝國古文明遨遊之旅。有行旅安排開羅包機直飛阿布辛貝，省去八小時車程，旅人悠閒...

日出茶太「抹茶系列」買1送1！TEA TOP「新品85折」再抽iPhone 17 Pro

連鎖手搖飲「日出茶太」即日起將靜岡抹茶系列飲品升級回歸，提昇抹茶濃度，帶來更厚實的茶韻，並同步推出「雙色抹茶紅豆湯圓」與...

竹科消費力超穩！巨城來客客單雙成長 全年挑戰180億可望挺進全台前五強

今年市況挑戰，對百貨零售業來說都是成長吃力的年度，但對來客以竹科佔比高的遠東巨城購物中心來說，因科技業行情持續看漲，來客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。