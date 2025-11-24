一次享6位泰國名廚手藝！COAST「泰味新境」套餐　再抽曼谷來回機票

由MMHG湘樂餐飲集團創辦人林泉（Richie Lin）與泰國廚神Ian Kittichai共同打造的「COAST」，將首度攜手泰國觀光局推出「泰味新境The Amazing Flavors of Thailand」活動，邀請10位以上泰國頂尖名廚，帶來跨越國界的美食體驗，組成台灣限定的8道式「泰味新境」套餐與單點料理。COAST除與台北晶華酒店合作推出結合住宿與料理的「晶饗暹羅美食假期」住房專案，活動期間用餐，還有機會抽中泰國航空「台北-泰國曼谷雙人來回機票」。

在國際美食舞台上，多位泰國主廚早已深獲國際肯定。此次林泉親自邀請多位米其林一星、亞洲50最佳餐廳入榜的名廚跨海合作，以海鮮為主軸，結合各自擅長的泰式香料、烹調技法，打造台灣限定的當季菜單。首波曝光的6位主廚中，Chef Ton（Thitid Ton Tassanakajohn）是知名現代泰菜權威，曾與MMHG在台攜手開立泰式餐廳「Baan Taipei」；他在曼谷開設的「Le Du」連年獲米其林一星，旗下餐廳「Nusara」開幕9個月即登上「亞洲 50 最佳餐廳」第三名，刷新指標歷史紀錄。本次將帶來「青甘魚／甜菜根／鍣葒」以及招牌「當日鮮魚／牡蠣／苦瓜」，展現具高度張力的當代泰式海鮮風格。

Chef Chalee Kader被譽泰國當代餐飲的重要影響力主廚，其米其林一星餐廳「Wana Yook」以細膩的創新現代手法詮釋泰國地域性料理。本次菜色「鰆魚／羊肚菌／㻬彌咖哩」展現獨到的咖哩菜系。Chef Pam（Pichaya Soontornyanakij）接連奪下2024年「亞洲最佳女廚師」、2025年「世界最佳女廚師」稱號，成為「世界50最佳餐廳」史上首位獲得該殊榮的亞洲女主廚，本次端出「北海道干貝／沙嗲／牛奶麵包」，在經典中展現泰國多元族群飲食文化。

Chef Toi（Pilaipon Kamnag）出身清邁，目前擔任曼谷米其林一星餐廳「Saneh Jaan」主廚，這次帶來泰國孟族傳統食譜的「伊比利豬／舞菇／孟族咖哩」與傳統甜點「椰子／斑蘭葉／翠玉浴香」。Chef Noom（Thaninthorn Chantrawan）擁有「泰國料理鐵人」封號，主掌的「Chim by Siam Wisdom」餐廳連續八年獲得曼谷米其林一星殊榮。這次帶來人氣菜色「虎蝦／帝王蟹／是拉差」，展現細緻且多層次的味覺體驗。至於Chef Ian Kittichai被稱為「泰國廚神」，他是全球首位擔任國際五星級酒店的泰籍行政總主廚，也曾任《廚神當道泰國版》節目評審與主持人，是泰國現代料理的推動者之一，更是COAST餐廳的共同創辦人。本次推出「鮪魚／香茅／拉帕」，以及單點料理「椰子／松露／卡農扣」、可供2～3人共享的「泰式龍蝦炒飯」，或解構經典飲品的「泰式奶茶」。