有行旅／尼羅河千年古文明之旅

聯合報／ 本報訊

包機加上頂級尼羅河河輪饗宴，讓旅人享受埃及古帝國古文明遨遊之旅。有行旅安排開羅包機直飛阿布辛貝，省去八小時車程，旅人悠閒欣賞壯闊神殿與阿布辛貝夜間聲光秀。尼羅河河輪等級再上一層樓，精選頂級豪華，較一般五星等級坪數升級與全景套房遠眺千年河景；登熱氣球迎接神祕日出；走訪發現地中海埃及榮光的的亞歷山大城。搶先踏入全新開放的大埃及博物館，見證重現的圖坦卡門。

有行旅《穿越千年的古埃及畫卷 尼羅河地中海交響樂章》十三天十夜旅程，二○二六年三月廿四日至四月五日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3905、8643-3543，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/8a467h

埃及 熱氣球 地中海
