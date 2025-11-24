LINE Pay Money確定12月3日上線！3步驟快速升級 無縫享受完整電支服務

LINE Pay要準備升級了！LINE Pay今宣布子公司連加電子支付推出的「LINE Pay Money」將於12月3日下午3點正式上線，象徵電子支付戰場再度升溫。

現有用戶只要將LINE App更新至15.18.1版以上、LINE Pay App更新至4.9.0版以上，服務開放時即可立刻進行身分與金融驗證，完成後便可順利轉為「LINE Pay Money」會員，原有的儲值、轉帳、支付、乘車碼與生活繳費等功能皆可無縫接軌，整體體驗更流暢。

新服務啟用後，用戶可直接透過LINE好友或聊天室轉帳、發紅包，也能連結銀行帳戶進行儲值、支付或水電、瓦斯、停車費等日常帳單繳納；乘車需求則延續支援捷運等交通工具。官方強調，用戶習慣的「我LINE Pay給你」使用方式完全不變，操作流程更精簡快速。

LINE Pay Money也同步整合LINE Pay既有生態圈優勢，提供可累積與折抵的LINE POINTS點數，並支援各式優惠券活動，包括「天天LINE Pay」、「幸運轉轉樂」與「任務牆」等。已綁定於LINE Pay的個人信用卡也會自動移轉至電支服務中，無須重新綁定，即可繼續於全台逾65萬個據點使用信用卡付款。

迎接新服務上線，LINE Pay介面也將全面改版，從首頁設計、付款入口、個人化選單3大方向升級，將所有功能整合於同一主畫面，包括LINE Pay Money電支項目、交易與轉帳紀錄、好康地圖、遊韓專區、金融服務及公益捐款等，使用情境更集中直覺。新版介面亦加入「我的選單」自訂功能，讓用戶依個人習慣快速召喚常用服務。

此外，隨著LINE Pay Money正式上線，LINE Pay與一卡通公司合作的一卡通旗下電子支付服務iPASS MONEY也將在2025年12月31日正式終止，自12月3日起，用戶登入iPASS MONEY帳戶後仍可查詢餘額、轉帳與查看帳戶紀錄，但不再提供註冊、儲值、交易及生活繳費服務。2026年元旦起，LINE Pay介面將完全移除iPASS MONEY連結。官方建議用戶提前完成轉換流程，並於過渡期間參考一卡通官網的移轉說明，以確保帳戶與資金使用無虞。