日出茶太「抹茶系列」買1送1！TEA TOP「新品85折」再抽iPhone 17 Pro

連鎖手搖飲「日出茶太」即日起將靜岡抹茶系列飲品升級回歸，提昇抹茶濃度，帶來更厚實的茶韻，並同步推出「雙色抹茶紅豆湯圓」與「紫薯雲頂奶蓋」兩款全新配料。靜岡抹茶系列中，「靜岡抹茶拿鐵」採用100%靜岡抹茶粉，以現刷抹茶搭配鮮奶，呈現茶香與奶韻的細緻平衡，每杯70元起。「抹茶紅豆湯圓拿鐵」以靜岡抹茶拿鐵為基底，搭配獨家研發的雙色抹茶紅豆湯圓，提昇豐富層次，每杯80元起。至於「紫抹雲頂奶蓋拿鐵」以靜岡抹茶拿鐵為底，覆上香醇紫薯雲頂奶蓋，同時享受甜潤綿滑的紫薯香氣與抹茶微苦茶韻，每杯80元起。

為迎接靜岡抹茶系列回歸，自即日起至11月28日，凡加入日出茶太LINE會員或為美食通會員者，可獲得「抹茶系列買1送1優惠券」1張，另凡於2025年11月20日前曾在日出茶太完成消費的會員，將於11月24日獲得「抹茶新品8折優惠券」1張。12月12日及1月1日，還將推出推出「歡慶雙12」與「歡慶元旦」優惠活動，只要出示會員即可享「抹茶系列買1送1」優惠（每人限購一組，每店限量100組）即日起註冊日出茶太LINE會員，還可一次獲得10元折價券5張，每月逢6會員日再享單筆消費85折優惠。

手搖飲「TEA TOP第一味」自即日起於全台180間門市推出茶飲三重奏「奶香金萱」、「焙香粉角金萱」以及「粉角冬瓜檸檬」，還有全新配料「焙香粉角」。其中，「奶香金萱」選用百年茶廠獨家製作的台灣金萱茶，入口帶有奶香與花香交織的風味，每杯40元起；「焙香粉角金萱」則以金萱茶湯為底，搭配琥珀色的焙香粉角，增添抒壓的咀嚼樂趣，每杯50元起。另款「.冬瓜檸檬粉角」將冬瓜茶加入清香檸檬汁，並以焙香粉角增加口感層次，消暑解膩，每杯65元起。11月26日前，並可享「新品85折」限時嘗鮮優惠，同時享「焙香粉角」加料優惠價10元。