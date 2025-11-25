星靈王攜手黃色書刊新登場！勇者系列知名角色首次進入集換式卡牌遊戲界

台灣知名集換式卡牌遊戲『星靈王』，2023年於嘖嘖募資平台推出創下4小時即達標的好成績，至今仍活躍於全台各店家賽事活動並持續更新彈數，獲廣大玩家喜愛。此次『星靈王』特邀台灣知名漫畫家『黃色書刊』聯名合作，『勇者系列』知名角色首次進入集換式卡牌遊戲界，讓玩家及漫畫迷不只能玩的開心，還能收藏喜愛的角色卡牌。

集換式卡牌遊戲是一種雙人對戰的卡牌遊戲，透過收集、交換卡牌來構築自己的牌組，玩家可以發揮想像力尋找卡牌與卡牌間的組合組出一副強大的套牌，又或是為了自己喜愛的角色或IP可以融入遊戲中遊玩的共鳴感都是卡牌遊戲一大的魅力所在。

星靈王為一款台灣原創的集換式卡牌遊戲，作者MING親自設計遊戲規則與繪製所有遊戲的卡牌與UI設計，並親自參與各大活動與展覽，2023年1月於嘖嘖募資平台推出後獲得無數好評並持續經營新的彈數將近兩年，至今星靈王仍活躍於各店家的賽事活動中，玩家間凝聚力強、遊戲熱度不減。

圖／有你共創數位、星靈王官方提供

為了帶給玩家最佳遊戲體驗，星靈王每四個月會更新一次新的彈數，全新卡片供玩家群購買與遊玩，持續維持社群熱度與話題性，並嘗試與各式不同領域的專家合作跨界推出多款新彈數，如與許奶爸跨領域合作「能源議題」的『發電獸』種族、攜手知名Vtuber利姆諾斯合作『虛擬世界』種族等，正能量的卡牌遊戲形象，吸引許多教育界人士將星靈王製作成社團課教材，讓學生族群能在遊戲中訓練邏輯思維，獲得校方與家長支持與大力讚賞。星靈王不只能單獨遊玩、也可用於教育課程，更能與任何類型主題連動，增加各種聯名與客製化的可能性。

圖／有你共創數位、星靈王官方提供

最新推出第6彈，星靈王力邀有你共創數位旗下知名漫畫家「黃色書刊」聯名合作。星靈王作者Ming從小看黃色書刊的『W』以及『勇者系列』漫畫，熱愛黃色書刊風格與創作內容的Ming，一度成為業餘漫畫家參加各式比賽，期盼能追上心儀漫畫家的腳步。如今將自己夢想之作『星靈王』與崇拜的漫畫家合作，經過近一年的來回溝通，巧妙的將黃色書刊知名作品『勇者系列』角色融入於星靈王集換式卡牌遊戲中，不只是作者個人的圓夢計劃，更是獻給長期以來支持星靈王與勇者系列的粉絲們一大驚喜。

圖／有你共創數位、星靈王官方提供

星靈王6.0即將於12/12正式上市，最新系列「全新勇者篇章」誕生全新種族「勇者公會」，並化身成兩個預組單盒，分別為「勇者」與「魔族」兩個系列，玩家可直接選擇一個派系加入與玩家對戰，又或是將勇者與魔族兩個系列混合出一副套牌，完成魔王大人的期許。雖說兩盒預組就已經包含了不少勇者系列的角色，但若還不過癮，星靈王還推出了「全新彈6.0卡包盒」，內含20包卡包，每包5張卡片必中1張磨砂閃卡，玩家可以從中抽到自己喜愛的勇者系列角色磨砂閃卡!，如愛好和平的魔王大人、人見人愛的大姊水妖、愛錢如命的賢者大大等，快來組一副閃閃發亮的勇者套牌吧！

更重磅的消息，則是在2026/1/29-2/1台北國際電玩展，將會推出質感最頂的【勇者系列角色藝術全圖卡盲包】， 15種勇者系列的知名角色包入盲卡包，背景則是黃色書刊勇者系列中的漫畫原圖，全新UI大改動！用這些牌在賽場上打真的是帥氣到不行！想要抽到自己大哥、自己老婆的就要相信你自己神聖的手氣啦！

2025/12/12-12/20星靈王配合的競技型店家也將推出「上市現開賽」，使用勇者公會的預組+6包最新彈隨機卡包中的30張卡構築一副套牌參與比賽！參加即贈特殊卡以及獲得冠軍的玩家可以預先拿到【勇者系列角色藝術全圖卡盲包】，新玩家也不用擔心，活動現場將有專人教學，新手絕對有新手運可以打贏老玩家的！

圖／有你共創數位、星靈王官方提供

小孩子才做選擇！我全都要！2026/1/14中午12:00，【All in 豪華大禮盒】限量開放預購！包含以下15張勇者系列角色藝術全圖卡，限量30組，要買要快！錯過就沒有囉！成功預購者，可於2026/1/29-2/1電玩展上收到熱騰騰的大禮盒。詳情可追蹤星靈王臉書粉絲專頁，才不會錯過搶購時間喔！

圖／有你共創數位、星靈王官方提供

星靈王官方網站：https://rink.cc/w91wp

星靈王官方臉書：https://rink.cc/y9ac2

星靈王官方IG：https://rink.cc/irw20

星靈王官方Youtube（規則教學）：https://rink.cc/owfe6