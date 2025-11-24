竹科消費力超穩！巨城來客客單雙成長 全年挑戰180億可望挺進全台前五強

今年市況挑戰，對百貨零售業來說都是成長吃力的年度，但對來客以竹科佔比高的遠東巨城購物中心來說，因科技業行情持續看漲，來客客單都呈現雙成長，交易筆數成長3.5%、客單成長2～3%，今年一月至十月業績成長6%，優於多數百貨。周年慶將於11月27日至12月8日展開，挑戰12天業績32億（含遠東SOGO新竹店），全年業績挑戰180億，可望首度擠進今年全台百貨業績前五強。

巨城每年改裝換櫃率平均3成，今年也已完成超過1,300坪改裝，持續為商場帶來活力新鮮感。今年改裝新櫃包括美食陣容升級，引進包括貳樓、糖朝等全新餐廳以及近20家小吃街與輕食櫃位。針對竹科人對3C產品的喜好，引進insta360、OPPO、CASETiFY手機配件等新櫃，還有受到MZ世代喜愛的韓系潮流品牌，包括Mardi Mercredi、K-MONSTAR等。原本位於6樓的健身房撤出後，其800坪空間將引進物販、餐飲，於明年陸續展開。

在大新竹消費貢獻下，巨城225個正櫃中，有3成櫃點業績排名全台前三，包括ABC-MART為全台第一、GU及UNIQLO為全台第二、集雅社全台第三；餐飲部分，瓦城、涓豆腐是全台業績最高據點。巨城店王與店后分別是city'super與UNIQLO。

2024年巨城周年慶吸引80萬來客，針對即將展開的年度周年慶，端出每日一物最低2.3折起，更有100個快閃品牌助陣，有近3成為首度進駐。像是韓系手機殼VICXXO、Fandora帶來rosie快閃店；包款品牌masma rulez、韓國香氛品牌hetras；來自美國波特蘭戶外品牌POLeR全面5折起、30年在地工藝打造的人體工學家具BACKBONE椎座工學等。一樓戶外廣場則有哥吉拉快閃店、HOLA聖誕小樹製造所。