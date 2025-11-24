快訊

婚禮搬上節目？Lulu婚禮最新進度曝光 陳漢典竟只需做三件事

鑲黃金蘋果？哈密瓜3465元遭惡意貼標 全聯「聲明回應」保留法律追訴權

泰國觀光局推廣美食 名廚來台重現經典吸引旅客

中央社／ 台北24日電

為了吸引台灣旅客赴泰國旅遊，泰國觀光局攜手餐飲集團，邀請包含剛奪下世界最佳女主廚稱號的Chef Pam等10名以上名廚，在台灣重現餐廳經典菜色。

根據交通部觀光署統計，今年1到8月台灣旅客赴泰國人數為69萬5783人次。

為了提高台灣旅客赴泰國旅遊的意願，泰國觀光局攜手MMHG湘樂餐飲集團創辦人林泉與泰國名廚伊恩（Ian Kittichai）的餐廳當代海岸料理餐廳COAST，推出半年主題企劃「泰味新境」，邀請10名以上泰國名廚，將餐廳的經典菜色在台灣重新演繹。

包含今年獲得世界最佳知名女主廚的ChefPam（Pichaya Soontornyanakij）、伊恩、ChefTon（Thitid Ton Tassanakajohn）、米其林一星主廚Chef Toi（Pilaipon Kamnag）等人。

泰國觀光局台北辦事處長莎莉蔓（SarimaChindamat）表示，台灣旅客去泰國的其中一個原因是美食，這次活動第1波邀請的6名廚師將以泰國多元的香料，重現與傳統不同的泰式料理，希望藉此推廣更多台灣旅客赴泰國旅遊。

泰味新境活動明天起正式開跑，限定晚餐時段接待約36名客人，第1波活動預計到明年2月25日，第2波預計2月底開跑，將邀請更多泰國名廚將當地的知名菜色搬來台灣。

MMHG湘樂餐飲集團表示，每道菜色都忠於原味，但受限台灣食材及台灣旅客的口味仍有微調。

除了泰國觀光局積極吸引台灣旅客外，新加坡旅遊局日前表示，烏節路將化身為3公里長的聖誕仙境，濱海灣跨年夜也有音樂、無人機表演與午夜煙火等活動，邀請台灣旅客在年末前往新加坡跨年。

香港旅遊發展局表示，「香港繽紛冬日巡禮」即日起至2026年1月4日舉行，亮點包括中環化身「冬日小鎮」、20米高巨型聖誕樹、浪漫「星光長廊」、置地廣場中庭大型互動裝置Noëlia at LANDMARK，以及中環八幢地標首度聯手呈獻沉浸式「光影匯．中環」，為了吸引旅客也推出「繽紛冬日賞」精選逾300項優惠。

泰國 觀光局 國旅
