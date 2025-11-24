富邦媒旗下momo購物網宣布《momo黑五購物節》開跑

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

富邦媒（8454）旗下momo購物網24日宣布《momo 黑五購物節》正式開跑，隨著普發萬元陸續入帳，站上買氣明顯升溫，3C、精品包、美妝保養三大高人氣品類全面竄紅，成為今年黑五最受矚目的選購焦點。

momo 表示，年底向來是換新機、添新包與購入高效保養品的旺季，雙11熱潮尚未退燒，黑五緊接登場讓消費動能持續延燒。《黑五狂購節》一路加碼到11月30日，《專櫃黑五日》也同步推出，全館專櫃保養品 9 折起，預期將再掀起一波年底採購高峰。

普發萬元帶動年底換機潮，momo 觀察3C熱搜在近一個月明顯翻倍，尤其是1至2萬元價位帶的手機和平板最受歡迎，顯示汰舊換新需求依舊旺盛。萬元出頭即可入手的「小米」POCO F7 Pro、以 2 億畫素被封為「演唱會神機」的「三星」Galaxy S24 Ultra，以及主打「一圈即查」AI筆記功能的「聯想」Idea Tab Plus平板，都在搜尋榜上急速竄升；主打輕薄與效能兼具的「華碩」i7筆電也深受學生族與小資族青睞，帶動黑五前夕 3C 類別買氣全面升溫。

黑五檔期的高單價品類今年呈現「保值＋時尚」雙軸齊漲的趨勢，黃金與精品包都在站上掀起一波熱買潮。受國際金價持續攀升帶動，小金條、小金豆等投資型商品買氣明顯升溫，銷量年增達四成；金飾類更是買氣爆發，手鍊、項鍊最受歡迎，單月成長近兩倍。

買氣 momo
