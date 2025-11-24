快訊

Apple TV黑五推半價優惠 前半年每月僅120元！《F1電影》12月12日全球上線

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
透過符合資格的裝置打開Apple TV App，立即兌換限時優惠。記者黃筱晴／攝影
透過符合資格的裝置打開Apple TV App，立即兌換限時優惠。記者黃筱晴／攝影

Apple TV推出黑五限時半價優惠，即日起至12月1日止，凡新用戶與重新訂閱用戶透過符合資格的Apple裝置兌換，即可享訂閱6個月、每月僅需120元的超值優惠價。省下2杯手搖飲的花費，就能以半價暢享Apple TV無廣告的觀影體驗，欣賞橫掃全球話題的原創影集與電影

今年黑五檔期，Apple TV主打多元題材的Apple Originals作品，從劇情、科幻到喜劇全面涵蓋，適合歲末假期一次追好追滿。平台每週持續上架新片，近期討論度極高的高概念作品《萬中選一》備受影迷關注；多部獲艾美獎肯定的熱門影集也強勢回歸，包括描繪辦公室陰鬱職場文化的《人生切割術》、深受電影迷喜愛的製片題材影集《片廠風雲》、聚焦媒體亂象並緊扣時事的《晨間直播秀》，以及被比爾蓋茲盛讚的諜報喜劇《外放特務組》等。

電影方面，Apple TV同樣推出強檔內容。年底必看的節慶喜劇《全家逃走中2：在節難逃》已正式上線；今夏締造多項票房紀錄的賽車題材電影《F1電影》也即將在12月12日於Apple TV全球串流上線，讓觀眾重溫熱血賽道的震撼魅力，感受大片級製作的動感氛圍。

Apple TV支援超過10億台裝置，服務範圍涵蓋全球逾100個國家與地區。用戶可透過iPhone、iPad、Apple TV、Apple Vision Pro、Mac、Android裝置及多家品牌智慧電視使用，包括Samsung、LG、Sony、VIZIO、TCL等，也支援Roku、Amazon Fire TV、搭載Google TV的Chromecast、PlayStation與Xbox遊戲主機，以及使用tv.apple.com網頁版觀看。

Apple TV推出黑五限時半價優惠，訂閱半年每月只要120元。圖／Apple提供
Apple TV推出黑五限時半價優惠，訂閱半年每月只要120元。圖／Apple提供

