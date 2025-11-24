快訊

大陸施壓高市早苗「台灣有事論」 美學者揭真實目的：日本無須讓步

「台灣第一美女」蕭薔慈善年曆30年 22吋「性感腰精」驚人狀態曝光

大陸對高市怒火燒向「台日交流協會」 央視發文警告：軟骨頭媚日

Dior華麗金色迎佳節 動物造型和幸運符碼為新年捎來好運

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴Rose Dior Pré Catelan玫瑰金玫瑰石英系列珠寶。圖／Dior提供
模特兒配戴Rose Dior Pré Catelan玫瑰金玫瑰石英系列珠寶。圖／Dior提供

隨著年末佳節的臨近，以及隨之而來的溫馨共享時刻，Dior以迷人的作品頌揚冬日的魔力，透過斑斕精緻的設計捎來珍重的祝福之意，明亮色調為主軸，融合了大膽與優雅，綻放出金色光輝，讓佳節時分感染溫暖纏繞之情。

經典的Lady Dior綴以金絲線刺繡，換上雙色白金配色，Dior Toujours與D-Journey包款採用金色仿舊皮革打造，全新Dior Voyage包款則以柔和曲線與淡拿鐵色調登場，展現奢華高雅的氣息，與飄逸的晚禮服、結構感外套及日常穿搭都能完美呼應，也能輕鬆搭配採用透明刺繡薄紗點綴Millefiori花卉圖案的Very Dior芭蕾平底鞋。Dior Tribales系列飾品以迪奧先生的星星、四葉草、蜜蜂與愛心幸運符號為親友獻上好運祝福。

男士包款大膽以Dior Oblique經典圖案呈現多層次的魅力，在Saddle郵差包與卡夾等皮件上透過皮革與緹花帆布異材質的結合，重新詮釋經典圖騰的新意，並在B23 League與B27 Uptown休閒鞋上展現低調的個性細節。貓頭鷹與飛鳥造型皮革鑰匙圈、Bobby小狗造型小包包，透過不同色彩皮革拼接與Oblique圖騰的堆疊，形塑童趣感，是畫龍點睛的造型配件。

全新登場的La Rose Dior系列珠寶以充滿浪漫氣息的玫瑰為靈感，Bois de Rose首度結合溫柔的珍珠，Rose Dior Bagatelle系列則迎來時髦的點頸鍊，粉紅色的Rose Dior Pré Catelan系列新設計則以玫瑰金結合玫瑰石英，展現柔美光彩。時髦的Chiffre Rouge系列腕表以迪奧先生視為「生命之色」的紅色調和象徵幸運的數字「8」數字，為新的一年帶來專屬的幸運。

男士皮革卡夾。圖／Dior提供
男士皮革卡夾。圖／Dior提供
Bois de Rose 18K白金鑲鑽項鍊，39萬元。圖／Dior提供
Bois de Rose 18K白金鑲鑽項鍊，39萬元。圖／Dior提供
Bobby拉鍊迷你包。圖／Dior提供
Bobby拉鍊迷你包。圖／Dior提供
Dior Saddle黑色與藍色Oblique緹花拼接皮革郵差包，86,000元。圖／Dior提供
Dior Saddle黑色與藍色Oblique緹花拼接皮革郵差包，86,000元。圖／Dior提供
Dior Saddle貓頭鷹造型皮革鑰匙圈，22,000元。圖／Dior提供
Dior Saddle貓頭鷹造型皮革鑰匙圈，22,000元。圖／Dior提供
Dior Tribales Nuit Etoilee珠飾耳環，27,000元。圖／Dior提供
Dior Tribales Nuit Etoilee珠飾耳環，27,000元。圖／Dior提供
Rose Dior Pré Catelan玫瑰金玫瑰石英項鍊，54萬元。圖／Dior提供
Rose Dior Pré Catelan玫瑰金玫瑰石英項鍊，54萬元。圖／Dior提供
Dior Nuit Etoilee星形水晶戒指，15,500元。圖／Dior提供
Dior Nuit Etoilee星形水晶戒指，15,500元。圖／Dior提供
Dior男裝揉合現代與經典氣質。圖／Dior提供
Dior男裝揉合現代與經典氣質。圖／Dior提供
DIOR CHIFFRE ROUGE 41毫米灰色籐格紋面盤自動計時碼表。圖／Dior提供
DIOR CHIFFRE ROUGE 41毫米灰色籐格紋面盤自動計時碼表。圖／Dior提供
金屬金色 Macrocannage大籐格紋小牛皮Dior Toujours中型手提包。圖／Dior提供
金屬金色 Macrocannage大籐格紋小牛皮Dior Toujours中型手提包。圖／Dior提供
DIOR CHIFFRE ROUGE 38毫米灰色籐格紋面盤自動上鍊腕表。圖／Dior提供
DIOR CHIFFRE ROUGE 38毫米灰色籐格紋面盤自動上鍊腕表。圖／Dior提供
Lady Dior金色Dioresque Butterfly印花刺繡小型提包，22萬5,000元。圖／Dior提供
Lady Dior金色Dioresque Butterfly印花刺繡小型提包，22萬5,000元。圖／Dior提供
金色調Dior Oblique緹花30 Montaigne Dahlia錢包。圖／Dior提供
金色調Dior Oblique緹花30 Montaigne Dahlia錢包。圖／Dior提供
Rose Dior Pré Catelan玫瑰金玫瑰石英耳環，60萬元。圖／Dior提供
Rose Dior Pré Catelan玫瑰金玫瑰石英耳環，60萬元。圖／Dior提供
Dior Toujours金色Dioresque Butterfly印花刺繡提包，12萬5,000元。圖／Dior提供
Dior Toujours金色Dioresque Butterfly印花刺繡提包，12萬5,000元。圖／Dior提供
Dior Book Tote金絲線Oblique緹花中型提包，11萬元。圖／Dior提供
Dior Book Tote金絲線Oblique緹花中型提包，11萬元。圖／Dior提供
金色調Dior Oblique緹花Saddle中型附鏈帶手拿包與金屬金色線Millefiori圖案刺繡J'Adior露跟高跟鞋。圖／Dior提供
金色調Dior Oblique緹花Saddle中型附鏈帶手拿包與金屬金色線Millefiori圖案刺繡J'Adior露跟高跟鞋。圖／Dior提供
Dior Saddle雀鳥造型皮革鑰匙圈，22,000元。圖／Dior提供
Dior Saddle雀鳥造型皮革鑰匙圈，22,000元。圖／Dior提供
Rose Dior Pré Catelan玫瑰金玫瑰石英戒指，42萬5,000元。圖／Dior提供
Rose Dior Pré Catelan玫瑰金玫瑰石英戒指，42萬5,000元。圖／Dior提供
Dior Saddle藍色Oblique緹花拼接皮革長形卡夾，17,500元。圖／Dior提供
Dior Saddle藍色Oblique緹花拼接皮革長形卡夾，17,500元。圖／Dior提供

Dior 穿搭 腕表
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

誰的青春回來了！42歲中島美嘉「還原日本少女漫畫神作造型」老粉哭喊：NANA 重生了

《國寶》橫濱流星7件事：空手道曾奪世界冠軍，Dior日本第一人

北市東區2精品店賣假貨被抄 LV、CHANEL、DIOR都1折賣

全網瘋搶雙頭唇釉來了！聖誕節最浪漫打卡點「迪奧奇幻星願限定店」登場 巨型聖誕樹夢幻氛圍拉滿

相關新聞

好市多「黑色購物週」Day 2優惠預告 Dyson吹風機、液體衛生棉再加碼

好市多年度盛事「黑色購物週」第2天優惠搶先公開！今年優惠品項數量創新高，官方預告將祭出超過500件特惠商品，總優惠金額突...

Dior華麗金色迎佳節 動物造型和幸運符碼為新年捎來好運

隨著年末佳節的臨近，以及隨之而來的溫馨共享時刻，Dior以迷人的作品頌揚冬日的魔力，透過斑斕精緻的設計捎來珍重的祝福之意...

從Freen到IVE和aespa 意想不到的搶眼百搭！VALENTINO最新DeVain包

范倫鐵諾（Valentino）的DeVain包最初首次亮相於2025早秋系列，由創意總監Alessandro Miche...

富藝斯鐘表歡慶進駐亞洲十周年刷新紀錄 12月紐約將拍賣教父名導珍藏

富藝斯拍賣行的鐘表部門（Phillips in Association with Bacs & Russo），適逢進駐亞...

竹科消費力撐盤！遠東巨城周年慶開跑 年營收估180億首次挑戰全台前五

遠東巨城購物中心年度最大檔「周年慶」將於11月27日至12月8日登場，今年在海外旅遊潮分流下仍維持約6%成長，全年業績挑...

好市多「黑色購物週」家電、鍋具隱藏版優惠曝光 無線吸塵器5.5折入手

美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」今早正式開跑，活動規模今年再創新高，首日就祭出比往年加倍的優惠品項，官方預告即日起至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。