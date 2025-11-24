Dior華麗金色迎佳節 動物造型和幸運符碼為新年捎來好運
隨著年末佳節的臨近，以及隨之而來的溫馨共享時刻，Dior以迷人的作品頌揚冬日的魔力，透過斑斕精緻的設計捎來珍重的祝福之意，明亮色調為主軸，融合了大膽與優雅，綻放出金色光輝，讓佳節時分感染溫暖纏繞之情。
經典的Lady Dior綴以金絲線刺繡，換上雙色白金配色，Dior Toujours與D-Journey包款採用金色仿舊皮革打造，全新Dior Voyage包款則以柔和曲線與淡拿鐵色調登場，展現奢華高雅的氣息，與飄逸的晚禮服、結構感外套及日常穿搭都能完美呼應，也能輕鬆搭配採用透明刺繡薄紗點綴Millefiori花卉圖案的Very Dior芭蕾平底鞋。Dior Tribales系列飾品以迪奧先生的星星、四葉草、蜜蜂與愛心幸運符號為親友獻上好運祝福。
男士包款大膽以Dior Oblique經典圖案呈現多層次的魅力，在Saddle郵差包與卡夾等皮件上透過皮革與緹花帆布異材質的結合，重新詮釋經典圖騰的新意，並在B23 League與B27 Uptown休閒鞋上展現低調的個性細節。貓頭鷹與飛鳥造型皮革鑰匙圈、Bobby小狗造型小包包，透過不同色彩皮革拼接與Oblique圖騰的堆疊，形塑童趣感，是畫龍點睛的造型配件。
全新登場的La Rose Dior系列珠寶以充滿浪漫氣息的玫瑰為靈感，Bois de Rose首度結合溫柔的珍珠，Rose Dior Bagatelle系列則迎來時髦的點頸鍊，粉紅色的Rose Dior Pré Catelan系列新設計則以玫瑰金結合玫瑰石英，展現柔美光彩。時髦的Chiffre Rouge系列腕表以迪奧先生視為「生命之色」的紅色調和象徵幸運的數字「8」數字，為新的一年帶來專屬的幸運。
