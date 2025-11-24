快訊

好市多「黑色購物週」Day 2優惠預告 Dyson吹風機、液體衛生棉再加碼

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
好市多「黑色購物週」第2天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供
好市多年度盛事「黑色購物週」第2天優惠搶先公開！今年優惠品項數量創新高，官方預告將祭出超過500件特惠商品，總優惠金額突破百萬元，品項涵蓋熱門3C家電、生活精品、黃金鑽石、冬季服飾及日常食用品。

稍早好市多在社群公開了黑色購物週第2天新增的20款主打特惠商品，可惜還是沒看到黃金、鑽石等高單價商品，但Dyson吹風機、無線吸塵器、大電視都推出新款優惠。

其中，家電3C類首推三星65吋Neo QLED顯示器現折12,900元、SHARK手提無線吸塵器現折2,600元、BOSE QUIETCOMFORT SC消噪耳機現折1,600元、Dyson吹風機現折800元、ASUS R7電競桌上型電腦現折9,000元。

另外，迎接即將到來的聖誕假期，賣場內也提前換上了節慶氛圍，230公分LED聖誕樹現折3,730元、8呎充氣熊裝飾現折2,250元。大人小孩都想擁有的樂高盒組，明天將率先推出越野車LAND ROVER DEFENDER 90優惠，現折1,250元，車主們一定要收藏。

瞄準購物主力族群的M2超能膠原飲+水光膠原飲組合現折400元、每年必囤貨的好自在液體衛生棉每組也有170元折扣、搭配現折150元的松露造型巧克力風味球，隨時寵愛自己。

黑色購物週期間期間，全台14家分店將提早至8點就開始營業，除了台灣好市多Facebook和Instagram官方帳號提前預告的重點特惠商品，每日賣場也會另外推出多款特價商品等待民眾挖寶，天天都會新增新的優惠商品，項目持續累加，但要注意，部分商品有限購規定，且貨量有限，售完為止，會員得要抓緊時間進場採購。

好市多「黑色購物週」第2天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供
