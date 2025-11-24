聽新聞
0:00 / 0:00
好市多「黑色購物週」Day 2優惠預告 Dyson吹風機、液體衛生棉再加碼
好市多年度盛事「黑色購物週」第2天優惠搶先公開！今年優惠品項數量創新高，官方預告將祭出超過500件特惠商品，總優惠金額突破百萬元，品項涵蓋熱門3C家電、生活精品、黃金鑽石、冬季服飾及日常食用品。
稍早好市多在社群公開了黑色購物週第2天新增的20款主打特惠商品，可惜還是沒看到黃金、鑽石等高單價商品，但Dyson吹風機、無線吸塵器、大電視都推出新款優惠。
其中，家電3C類首推三星65吋Neo QLED顯示器現折12,900元、SHARK手提無線吸塵器現折2,600元、BOSE QUIETCOMFORT SC消噪耳機現折1,600元、Dyson吹風機現折800元、ASUS R7電競桌上型電腦現折9,000元。
另外，迎接即將到來的聖誕假期，賣場內也提前換上了節慶氛圍，230公分LED聖誕樹現折3,730元、8呎充氣熊裝飾現折2,250元。大人小孩都想擁有的樂高盒組，明天將率先推出越野車LAND ROVER DEFENDER 90優惠，現折1,250元，車主們一定要收藏。
瞄準購物主力族群的M2超能膠原飲+水光膠原飲組合現折400元、每年必囤貨的好自在液體衛生棉每組也有170元折扣、搭配現折150元的松露造型巧克力風味球，隨時寵愛自己。
黑色購物週期間期間，全台14家分店將提早至8點就開始營業，除了台灣好市多Facebook和Instagram官方帳號提前預告的重點特惠商品，每日賣場也會另外推出多款特價商品等待民眾挖寶，天天都會新增新的優惠商品，項目持續累加，但要注意，部分商品有限購規定，且貨量有限，售完為止，會員得要抓緊時間進場採購。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言