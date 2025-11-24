聽新聞
0:00 / 0:00
從Freen到IVE和aespa 意想不到的搶眼百搭！VALENTINO最新DeVain包
范倫鐵諾（Valentino）的DeVain包最初首次亮相於2025早秋系列，由創意總監Alessandro Michele精心打造，延續經典Vain系列的雋永神韻，脫離繁複回歸純粹，以柔軟廓形革新演繹當代女性氣質。一推出就成為全球女星亮相時的最愛，包括品牌大使達珂塔強生（Dakota Johnson）、泰國女星Freen Sarocha、歌手Lana Del Rey、韓流女團aespa成員寧藝卓（Ning Ning）以及IVE成員Liz與Rei都在不同場合演繹了這個優雅美麗的包款。
「DeVain」之名蘊藏文字巧思，諧音暗合「divine」（神聖），風格上既重現九十年代的飄逸靈魂，也溫貼合當下的美學表達。DeVain每一季的設計都隨系列主題提供豐富的材質選擇：包括納帕皮與金屬質感納帕皮的純色版本、灑脫的丹寧、手工鉤編拉菲草，與綴滿彩色水晶的羊羔毛，同時亦有風格浪漫的珍稀皮革、串珠刺繡、花環與天鵝絨款式，為不同場合與喜好的穿搭提供亮眼的選擇。
Valentino也在全球精品店及官網為11月全面上市的27款DeVain包提供個人化服務：可在包包上的特製皮革標籤上，以古銅色調精緻壓印姓名縮寫，讓包包成為個性風格的獨特宣言。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言