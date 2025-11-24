快訊

從Freen到IVE和aespa 意想不到的搶眼百搭！VALENTINO最新DeVain包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
泰國女星Freen Sarocha演繹DeVain包。圖／范倫鐵諾提供
泰國女星Freen Sarocha演繹DeVain包。圖／范倫鐵諾提供

范倫鐵諾（Valentino）的DeVain包最初首次亮相於2025早秋系列，由創意總監Alessandro Michele精心打造，延續經典Vain系列的雋永神韻，脫離繁複回歸純粹，以柔軟廓形革新演繹當代女性氣質。一推出就成為全球女星亮相時的最愛，包括品牌大使達珂塔強生（Dakota Johnson）、泰國女星Freen Sarocha、歌手Lana Del Rey、韓流女團aespa成員寧藝卓（Ning Ning）以及IVE成員Liz與Rei都在不同場合演繹了這個優雅美麗的包款。

「DeVain」之名蘊藏文字巧思，諧音暗合「divine」（神聖），風格上既重現九十年代的飄逸靈魂，也溫貼合當下的美學表達。DeVain每一季的設計都隨系列主題提供豐富的材質選擇：包括納帕皮與金屬質感納帕皮的純色版本、灑脫的丹寧、手工鉤編拉菲草，與綴滿彩色水晶的羊羔毛，同時亦有風格浪漫的珍稀皮革、串珠刺繡、花環與天鵝絨款式，為不同場合與喜好的穿搭提供亮眼的選擇。

Valentino也在全球精品店及官網為11月全面上市的27款DeVain包提供個人化服務：可在包包上的特製皮革標籤上，以古銅色調精緻壓印姓名縮寫，讓包包成為個性風格的獨特宣言。

2026早春系列金色水晶羊羔毛DeVain包。圖／范倫鐵諾提供
2026早春系列金色水晶羊羔毛DeVain包。圖／范倫鐵諾提供
aespa成員寧藝卓（Ning Ning）演繹DeVain包。圖／范倫鐵諾提供
aespa成員寧藝卓（Ning Ning）演繹DeVain包。圖／范倫鐵諾提供
韓流女團IVE成員Liz與Rei於巴黎看秀時手提不同款式的DeVain包。圖／范倫鐵諾提供
韓流女團IVE成員Liz與Rei於巴黎看秀時手提不同款式的DeVain包。圖／范倫鐵諾提供
2026早春系列粉色金屬光澤彩色水晶羊羔毛DeVain包。圖／范倫鐵諾提供
2026早春系列粉色金屬光澤彩色水晶羊羔毛DeVain包。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO代言人達珂塔強生手拿DeVain包現身洛杉磯。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO代言人達珂塔強生手拿DeVain包現身洛杉磯。圖／范倫鐵諾提供
歌手Lana Del Rey演繹DeVain包。圖／范倫鐵諾提供
歌手Lana Del Rey演繹DeVain包。圖／范倫鐵諾提供
2026早春系列亮片刺繡款DeVain包。圖／范倫鐵諾提供
2026早春系列亮片刺繡款DeVain包。圖／范倫鐵諾提供
2026早春系列花朵圖案串珠刺繡款DeVain包。圖／范倫鐵諾提供
2026早春系列花朵圖案串珠刺繡款DeVain包。圖／范倫鐵諾提供

女星 穿搭 韓流
×

