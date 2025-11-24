富藝斯鐘表歡慶進駐亞洲十周年刷新紀錄 12月紐約將拍賣教父名導珍藏

富藝斯拍賣行的鐘表部門（Phillips in Association with Bacs & Russo），適逢進駐亞洲十周年之際，週末於香港舉辦的「名表薈萃﹣香港XXI」現場拍賣，以100%成交、總成交額逾3.04億港元的佳績收槌，創下亞洲迄今最高常設鐘表拍賣紀錄；拍賣行也宣布，壓軸今年的藝斯紐約鐘表秋拍，將由好萊塢著名導演法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola）特別訂製、僅此一枚的F.P.Journe「FFC」型號原型腕表領銜。

為期三天的「名表薈萃﹣香港XXI」拍賣以遠超拍前低估價兩倍之勢圓滿收槌，共有來自72個國家及地區、2,028位買家競標。這一歷史性佳績進一步推動富藝斯鐘表在亞洲全年拍賣總額突破5.66億港元（566,641,435港元），寫下最強年度新頁。其中「藏家之旅」（A Connoisseur's Journey）的100件拍品、「紳士珍藏」（A Gentleman's Collection）的27件時計、以及著名賽車手Ernst Schuster的29枚時計在內的三大重要私人珍藏，不僅全數拍出，總成交額更都超越拍前估價的兩倍，也印證市場對藏品來源的重視。