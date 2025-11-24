富藝斯鐘表歡慶進駐亞洲十周年刷新紀錄 12月紐約將拍賣教父名導珍藏
富藝斯拍賣行的鐘表部門（Phillips in Association with Bacs & Russo），適逢進駐亞洲十周年之際，週末於香港舉辦的「名表薈萃﹣香港XXI」現場拍賣，以100%成交、總成交額逾3.04億港元的佳績收槌，創下亞洲迄今最高常設鐘表拍賣紀錄；拍賣行也宣布，壓軸今年的藝斯紐約鐘表秋拍，將由好萊塢著名導演法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola）特別訂製、僅此一枚的F.P.Journe「FFC」型號原型腕表領銜。
為期三天的「名表薈萃﹣香港XXI」拍賣以遠超拍前低估價兩倍之勢圓滿收槌，共有來自72個國家及地區、2,028位買家競標。這一歷史性佳績進一步推動富藝斯鐘表在亞洲全年拍賣總額突破5.66億港元（566,641,435港元），寫下最強年度新頁。其中「藏家之旅」（A Connoisseur's Journey）的100件拍品、「紳士珍藏」（A Gentleman's Collection）的27件時計、以及著名賽車手Ernst Schuster的29枚時計在內的三大重要私人珍藏，不僅全數拍出，總成交額更都超越拍前估價的兩倍，也印證市場對藏品來源的重視。
回應買家對來源顯赫之珍品的殷切需求，將於12月6及7日舉槌的「名表薈萃-紐約XIII」領銜焦點為來自影史經典《教父》三部曲名導柯波拉私人珍藏的7枚腕表。其中一枚為特別訂製、僅此一枚的F.P.Journe「FFC」型號原型腕表，是史上首枚以機械驅動「人手」的報時之作，也獨立製表師品牌F.P.Journe創立以來，唯一一款並非源自製表師本人構想之作。原型表款共兩枚：一枚由Journe珍藏，另一枚即是此次刻有導演名字的「FFC Coppola」原型。它擁有獨特的鋼質機芯夾板、旋轉白色分鐘環及黑色鈦金屬手部機構，與後續所有版本截然不同。除了為慈善打造的「FFC Blue」外，這兩枚原型是極少數由Journe親自裝配的時計。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言