竹科消費力撐盤！遠東巨城周年慶開跑 年營收估180億首次挑戰全台前五

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠東巨城購物中心年度最大檔「周年慶」將於11月27日至12月8日登場，今年在海外旅遊潮分流下仍維持約6%成長，全年業績挑戰 180 億元，並首度力拚擠進全台百貨營收前五。此次周年慶設定12天32億元目標，亦較去年成長 6%，展現竹科客群強勁消費力與改裝效益。

遠東巨城購物中心今年來客數與客單價同步成長，交易筆數成長約3.5%，客單價提升約2～3%，整體業績年增6%，優於多數百貨。副總游欣宜表示，主要是今年完成逾1,000坪改裝工程，引進3C新櫃與餐飲品牌，包括「糖朝」、「貳樓」等；韓系與國際潮流品牌熱度高，例如英國MFG及韓星穿著的人氣品牌 Mardi Mercredi，成功吸引年輕族群。巨城今年共導入約300至400個快閃櫃位，周年慶期間也規劃近100個快閃櫃，其中五成為首次進駐周年慶品牌，提升話題與行銷活力。

在竹科高消費力的貢獻下，巨城目前225個正櫃中約三成櫃點業績居全台前三，包括GU及UNIQLO均為全台第二、ABC-MART為全台第一、集雅社全台第三；餐飲部分，瓦城、涓豆腐亦為品牌全台最高門市。年度店王與店后則由CITY SUPER與UNIQLO取得。

遠東巨城餐飲營收占比超過二成，今年持續成長，明年將針對空間布局進行調整。游欣宜表示，六樓原角鬥士健身俱樂部已結束營運，約800坪空間規劃改引進知名吃到飽品牌與物販店，預計明年下半年開幕，期望延長顧客停留時間、推升餐飲消費規模。

遠東巨城目前常態會員約40萬人，註冊會員逾百萬，VIP客群平均每周到店兩次、每月八次。由於櫃位結構以生活與餐飲為主，未受精品市場收縮影響，因此在百貨業普遍僅持平或微增之際仍維持正成長。全台百貨年度業績前五預估依序為台北101、台中大遠百、SOGO復興館、漢神巨蛋，遠東巨城今年首次挑戰第五名，亦是新竹地區百貨業者首度叩關全台前五，代表科技客群消費力強勁，在高薪、高頻次型態消費結構下，即使國人出國潮帶走部分內需仍能支撐成長動能，成為區域型百貨逆勢突圍的核心支撐。此外，今年亦因台中新光三越受氣爆事件影響業績暫時下滑，市場預估前五名排序可能出現位移，使巨城今年有機會首次躋身全台前五。

遠東巨城指出，今年周年慶除改裝1,300坪引進桃竹苗獨家品牌外，也強調「AI生成DM封面代言人」及AI 3D動畫宣傳影片，並聚焦「最強優惠、最豐富商品、最優質服務」三大賣點，輔以每日一物最低2.3折、家電86折起、3C商品優惠、露營與旅行用品需求成長，以及近百個快閃櫃與聯合特賣品牌，鎖定年底聖誕及跨年買氣。

遠東巨城預估周年慶將帶動80萬人次人流，雖與去年相當，但因客單價提高，營收成長仍可期待。巨城在區域型百貨中具指標地位，今年在業績、品牌更新及客層經營方面皆有明顯進展，年底檔期能否助攻進入全台百貨前五，備受市場關注。

