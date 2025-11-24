好市多「黑色購物週」家電、鍋具隱藏版優惠曝光 無線吸塵器5.5折入手

美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」今早正式開跑，活動規模今年再創新高，首日就祭出比往年加倍的優惠品項，官方預告即日起至11月30日活動期間將有超過500件特惠商品，總優惠金額突破百萬元，品項涵蓋熱門3C家電、生活精品、黃金鑽石、冬季服飾及日常食用品，為會員帶來最有感的降價誠意。活動首日記者也進入賣場搜羅隱藏版優惠，精選多款超值商品推薦，有需要的會員們別錯過。

除了預告的三星、LG洗衣機優惠，現場伊萊克斯也推洗脫烘洗衣機現場優惠，現折7,700元，優惠價22,299元，適合家中陽台空間不適合疊放乾衣機的小家庭。另外，衣物護理夢幻逸品LG蒸氣電子衣櫥現折8,000元，29,799元就能入手。首日大家電優惠品項沒有太多，預計往後每日會陸續新增登場。

小家電、廚房家電的隱藏版優惠則是有意外驚喜，冬季少不了的清淨機、除濕機都有優惠，LG Puricare 360度空氣清淨機，現折3,700元，賣場價只要14,199元；夏普清淨除濕機12公升現折3,100元，優惠價8,899元。

多款無線吸塵器也默默推出折扣，日系風格的BALMUDA手提無線吸塵器，現折4,010元，只要4,899元幾乎半價輕鬆帶回家。另外，LG A9K+濕拖直立式手持無線吸塵器也現折2,600元，9,899元比去年還優惠。

廚房家電則是有不少款都推出優惠，特福紅外線IH電子鍋、特福紅外線氣炸鍋現折1,100～1,600元，飛利浦廚神料理機折扣後只要1,699元，幫你輕鬆備料。愛喝咖啡的民眾，迪朗奇全自動義式咖啡機，現折6,110元，現場價12,789元，滿足專業品味需求，雀巢多趣酷思膠囊咖啡機組，現折900元，2,799元就能隨時享受美味咖啡。

喜歡料理的民眾，今天賣場還沒出現Le Creuset優惠，但STAUB圓形琺瑯鑄鐵單柄平煎鍋悄悄登場，現折720元，優惠價只要2,869元；另一款日本製鐵製炒鍋特價1,689元，也受到許多會員矚目。而平常就很熱賣的冷壓酪梨油終於又出現特價，每瓶現折120元，特價449元帶回家。每年都會出現的鮭魚商品優惠，今天打頭陣的是冷凍鹽漬鮭魚排，活動價每公斤479元，單包剖半處理好的真空包，售價約千元左右。