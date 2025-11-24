每日一匙黑孜然籽 助控制膽固醇、血脂肪

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

每天一匙黑孜然籽有益健康！日本醫學研究指出，每天服用5公克的黑孜然籽粉的人，其體內的脂蛋白膽固醇水平會有明顯變化。另外，黑孜然籽粉也有助控制血脂異常並降低心血管風險，每天服用大約一匙孜然粉便能促進身體健康。

脂蛋白膽固醇變化

《ScienceAlert》報導，「黑孜然」是一種原產於西亞和東歐的開花植物，其種子常被用作咖哩和蔬菜的香料，而人類種植孜然已有數千年歷史，並常以油、膏、粉或萃取物的形式用於民間醫學。過往研究表明，黑孜然可能具有一些被忽視的健康效益，例如：抗氧化和抗發炎作用。

日本大阪市立大學一項臨床試驗指出，22名參與者持續八週每天服用5公克的黑孜然籽粉，結果顯示，他們體內的低密度脂蛋白膽固醇（有害膽固醇）水平明顯下降，高密度脂蛋白膽固醇（有益膽固醇）水平逐漸升高。反之，20名對照組則未出現顯著變化。

然而，在解讀研究結果時，應考慮對照組缺乏安慰劑，即對照組雖然接受無效治療，但卻因為相信治療有效而感到症狀舒緩的現象，成為一個結合心理和生理反應的預期效應。

黑孜然健康效益

《News-Medical》報導，黑孜然籽不僅可以降低驅動脂肪細胞形成的基因，還可以改善膽固醇水平，凸顯出其作為促進身體健康代謝的天然方法。另外，黑孜然籽粉也有助控制血脂異常並降低心血管風險。

因此，每天服用大約一匙孜然粉便能促進身體健康。大阪市立大學食品科學家小島湯淺明子表示，黑孜然籽作為一種功能性食品，並用於預防肥胖和生活方式的相關疾病。

