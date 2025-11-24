快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎一波大好運」：短期內荷包飽滿

設子公司資本額李四川說要8億 輝達副總裁：什麼！這麼小的錢

逼烏克蘭割地的美式施壓！28點和平計畫爭點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

杜拜鐘表周／寶格麗聯手中東藝術家 LV秀天然寶石之美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登ESCALE腕表，鉑金與孔雀石款，限量30枚。圖／路易威登提供
路易威登ESCALE腕表，鉑金與孔雀石款，限量30枚。圖／路易威登提供

2025 年度第七屆的杜拜鐘表週（Dubai Watch Week）昨（11月23）日圓滿落幕。LVMH集團的旗艦品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）為經典Escale系列新增兩款全新天然寶石面盤限量表款，旗下gérald genta表廠的GENTISSIMA OURSIN 41腕表也迎來兩款藍色與綠色隕石材質表盤的選擇；DANIEL ROTH發表鉑金版本的Tourbillon Platinum陀飛輪腕表，製表品牌寶格麗（BVLGARI）與阿聯酋藝術家Mattar Bin Lahej x Octo Finissimo攜手推出聯名藝術表款。

融合路易威登旅行精神與高級製表技術的Escale腕表，兩枚新作均為40毫米，表殼、表耳、表圈、底蓋與表冠皆採用鉑金鑄造，襯托色彩鮮豔的綠松石與孔雀石表盤，並首度搭配了與石材色調相輔相成的Saffiano皮革表帶，由天文台認證的LFT023自動上鍊機芯所驅動，各限量30枚。

gérald genta的Gentissima Oursin系列腕表，本月才以火蛋白石款摘下GPHG的最佳女表獎，系列立刻迎來兩款41毫米新作，分別搭配藍色與綠色隕石表盤，與既有的六款36.5毫米款為此誕生於2024年的系列組成更為豐富優雅的品味選擇。DANIEL ROTH以1988年經典的Tourbillon 2187/C187為靈感，在2023年打造出貼合雙橢圓表殼造型的DR001陀飛輪機芯；如今繼前作黃金配巴黎釘紋、與玫瑰金配細條紋飾的版本後，迎來更具現代感的鉑金配直線扭索飾紋版本Tourbillon Platinum。

限量70枚的Mattar Bin Lahej x Octo Finissimo腕表在Octo Finissimo的鈦金屬表殼、表帶與表盤上，以雷射雕刻阿拉伯書法撰寫阿聯酋副總統、總理兼杜拜酋長Mohammed bin Rashid Al Maktoum殿下的名言：「未來屬於那些能夠想像、設計並實現它的人。未來不會空等人，然而我們能從今日開始設計並打造未來。」在以深厚的文化底蘊與超薄結構所代表的精準工藝形成優雅共鳴。

BVLGARI Mattar Bin Lahej x Octo Finissimo限量版腕表，噴砂鈦金屬雷射雕刻阿拉伯書法，全球限量70只。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mattar Bin Lahej x Octo Finissimo限量版腕表，噴砂鈦金屬雷射雕刻阿拉伯書法，全球限量70只。圖／寶格麗提供
gérald genta Gentissima Oursin 41毫米鈦金屬腕表，藍色與綠色隕石表盤款。圖／路易威登提供
gérald genta Gentissima Oursin 41毫米鈦金屬腕表，藍色與綠色隕石表盤款。圖／路易威登提供
阿聯酋藝術家Mattar Bin Lahej。圖／寶格麗提供
阿聯酋藝術家Mattar Bin Lahej。圖／寶格麗提供
gérald genta Gentissima Oursin 41毫米鈦金屬綠色隕石表盤腕表。圖／路易威登提供
gérald genta Gentissima Oursin 41毫米鈦金屬綠色隕石表盤腕表。圖／路易威登提供
DANIEL ROTH Tourbillon Platinum腕表。圖／路易威登提供
DANIEL ROTH Tourbillon Platinum腕表。圖／路易威登提供
BVLGARI Mattar Bin Lahej x Octo Finissimo限量版腕表，噴砂鈦金屬雷射雕刻阿拉伯書法，全球限量70只。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mattar Bin Lahej x Octo Finissimo限量版腕表，噴砂鈦金屬雷射雕刻阿拉伯書法，全球限量70只。圖／寶格麗提供
（由左至右）阿聯酋藝術家Mattar Bin Lahej與寶格麗腕表產品設計執行總監Fabrizio Buonamassa Stigliani。圖／寶格麗提供
（由左至右）阿聯酋藝術家Mattar Bin Lahej與寶格麗腕表產品設計執行總監Fabrizio Buonamassa Stigliani。圖／寶格麗提供
gérald genta Gentissima Oursin 41毫米鈦金屬藍色隕石表盤腕表。圖／路易威登提供
gérald genta Gentissima Oursin 41毫米鈦金屬藍色隕石表盤腕表。圖／路易威登提供
（由左至右）寶格麗腕表產品設計執行總監Fabrizio Buonamassa Stigliani與阿聯酋藝術家Mattar Bin Lahej。圖／寶格麗提供
（由左至右）寶格麗腕表產品設計執行總監Fabrizio Buonamassa Stigliani與阿聯酋藝術家Mattar Bin Lahej。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mattar Bin Lahej x Octo Finissimo限量版腕表，噴砂鈦金屬雷射雕刻阿拉伯書法，全球限量70只。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mattar Bin Lahej x Octo Finissimo限量版腕表，噴砂鈦金屬雷射雕刻阿拉伯書法，全球限量70只。圖／寶格麗提供
路易威登ESCALE腕表，鉑金與綠松石款，限量30枚。圖／路易威登提供
路易威登ESCALE腕表，鉑金與綠松石款，限量30枚。圖／路易威登提供
（由左至右）阿聯酋藝術家Mattar Bin Lahej與寶格麗腕表產品設計執行總監Fabrizio Buonamassa Stigliani。圖／寶格麗提供
（由左至右）阿聯酋藝術家Mattar Bin Lahej與寶格麗腕表產品設計執行總監Fabrizio Buonamassa Stigliani。圖／寶格麗提供
DANIEL ROTH Tourbillon Platinum腕表。圖／路易威登提供
DANIEL ROTH Tourbillon Platinum腕表。圖／路易威登提供

腕表 阿聯酋 設計

延伸閱讀

延續馬祖國際藝術島熱潮 藝術家回東引新設延伸展

中職／美媒提道奇對徐若熙有興趣 美網友：像收集無限寶石

杜拜航空拚機隊成長 7500億訂購150架空巴A321neo

有一種橘叫OMEGA！第四代Planet Ocean腕表 20周年紀念全新亮相

相關新聞

杜拜鐘表周／寶格麗聯手中東藝術家 LV秀天然寶石之美

2025 年度第七屆的杜拜鐘表週（Dubai Watch Week）昨（11月23）日圓滿落幕。LVMH集團的旗艦品牌路...

王品五大鍋物品牌打造「強鍋季」加碼年終紅包、開鍋領800元

普發1萬24日開放郵局現領，王品強鍋季趁勢推年終大放送，12月1日至明年1月31日「聚」、「青花驕」、「和牛涮」、「向辣...

壽司郎「褲褲兔」聯名餐、限量週邊今日開賣！還有「海膽祭」預告登場

連鎖迴轉壽司「壽司郎」與超人氣「褲褲兔」粉紅派對聯名活動，自即日起正式起跑，除了推出「褲褲兔鮪魚萩餅」、「粉紅派對拼盤」...

500趴2025第二波出攤名單 排隊名店讓你一站吃足！

2025年迎來創刊五週年的《500輯》，將於12月5日至7日於台北101水舞廣場再次舉辦指標活動「500趴」，攜手臺北市...

TWICE明年台北攻蛋開唱免搶票 買三星指定旗艦機送限量專屬購票序號

K-POP熱潮席捲全台，人氣女團TWICE在週末高雄演唱會結束前夕，驚喜宣布2026年3月將前進台北大巨蛋開唱，再度讓O...

好市多「黑色購物週」首日優惠公開！85吋QLED電視8萬有找、A4和牛真空包超熱銷

美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」今早正式開跑，活動規模今年再創新高，首日就祭出比往年加倍的優惠品項，官方預告即日起至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。