杜拜鐘表周／寶格麗聯手中東藝術家 LV秀天然寶石之美
2025 年度第七屆的杜拜鐘表週（Dubai Watch Week）昨（11月23）日圓滿落幕。LVMH集團的旗艦品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）為經典Escale系列新增兩款全新天然寶石面盤限量表款，旗下gérald genta表廠的GENTISSIMA OURSIN 41腕表也迎來兩款藍色與綠色隕石材質表盤的選擇；DANIEL ROTH發表鉑金版本的Tourbillon Platinum陀飛輪腕表，製表品牌寶格麗（BVLGARI）與阿聯酋藝術家Mattar Bin Lahej x Octo Finissimo攜手推出聯名藝術表款。
融合路易威登旅行精神與高級製表技術的Escale腕表，兩枚新作均為40毫米，表殼、表耳、表圈、底蓋與表冠皆採用鉑金鑄造，襯托色彩鮮豔的綠松石與孔雀石表盤，並首度搭配了與石材色調相輔相成的Saffiano皮革表帶，由天文台認證的LFT023自動上鍊機芯所驅動，各限量30枚。
gérald genta的Gentissima Oursin系列腕表，本月才以火蛋白石款摘下GPHG的最佳女表獎，系列立刻迎來兩款41毫米新作，分別搭配藍色與綠色隕石表盤，與既有的六款36.5毫米款為此誕生於2024年的系列組成更為豐富優雅的品味選擇。DANIEL ROTH以1988年經典的Tourbillon 2187/C187為靈感，在2023年打造出貼合雙橢圓表殼造型的DR001陀飛輪機芯；如今繼前作黃金配巴黎釘紋、與玫瑰金配細條紋飾的版本後，迎來更具現代感的鉑金配直線扭索飾紋版本Tourbillon Platinum。
限量70枚的Mattar Bin Lahej x Octo Finissimo腕表在Octo Finissimo的鈦金屬表殼、表帶與表盤上，以雷射雕刻阿拉伯書法撰寫阿聯酋副總統、總理兼杜拜酋長Mohammed bin Rashid Al Maktoum殿下的名言：「未來屬於那些能夠想像、設計並實現它的人。未來不會空等人，然而我們能從今日開始設計並打造未來。」在以深厚的文化底蘊與超薄結構所代表的精準工藝形成優雅共鳴。
