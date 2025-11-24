壽司郎「褲褲兔」聯名餐、限量週邊今日開賣！還有「海膽祭」預告登場

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
壽司郎與日本超人氣角色《褲褲兔》即日起攜手舉辦「粉紅派對」聯名活動。圖／壽司郎提供
壽司郎與日本超人氣角色《褲褲兔》即日起攜手舉辦「粉紅派對」聯名活動。圖／壽司郎提供

連鎖迴轉壽司「壽司郎」與超人氣「褲褲兔」粉紅派對聯名活動，自即日起正式起跑，除了推出「褲褲兔鮪魚萩餅」、「粉紅派對拼盤」等一系列主題餐點之外，還有多款週邊小物讓粉絲帶回家。同時壽司郎也預告，12月3日將推出「海膽超值滿腹祭」，其中主打款「醃漬海膽海苔包」限量特別價60元，讓海膽愛好者也能輕鬆享用。

11月24日至12月26日期間，壽司郎攜手褲褲兔，推出「粉紅派對」聯名活動，推出多款專屬料理及萌系贈品。其中「褲褲兔鮪魚萩餅」搭配有「褲褲兔大臉造型插卡」1張，共有6款造型，每份60元；「炙燒羅勒派對3貫組」則搭配「褲褲兔全身造型插卡」1張，共有6款造型，每份70元。另外還有「粉紅派對拼盤」，隨餐附贈「褲褲兔盲袋壓克力鑰匙圈」，每份250元；「褲褲兔雙拼派對餐」附贈「褲褲兔洋芋片夾」，每份170元。

活動當中，也將陸續推出週邊滿額加價購。即日起推出「褲褲兔小物包」加購價149元；12月1日推出「褲褲兔泡棉貼紙」，消費滿800元即可免費贈送；12月8日將有「褲褲兔絨毛卡套夾」，滿額加購價250元；12月15日將有「褲褲兔磁鐵夾」，消費滿800元即可免費贈送。

針對喜愛褲褲兔的粉絲，壽司郎也針對台北中華路店、南港CITYLINK店、新北中和環球店、台中黎明市政南店、台中新時代店、高雄義享天地店等6間門市，同步打造褲褲兔主題店，透過大量的主題裝飾，營造出閃亮的粉紅氛圍，讓粉絲可以享受褲褲兔帶來的歡樂氣氛。

壽司郎並預告即將於12月3日起推出「海膽超值滿腹祭」，以濃郁海膽打造限定菜單，讓民眾以親民的價格享受高級海味。其中限量供應的「醃漬海膽海苔包」特別價60元；「極上三味」吃得到極上鮪魚赤身搭配鮪魚泥、醃漬海膽、鮭魚卵，每份80元。其他還有「海膽鮭魚卵烤牛肉」，一次擁有海陸雙重滋味。

針對全台6間指定門市，還將打造成為褲褲兔粉紅派對主題店。圖／壽司郎提供
針對全台6間指定門市，還將打造成為褲褲兔粉紅派對主題店。圖／壽司郎提供
11月24日推出「褲褲兔絨毛卡套夾」滿額加購價250元，全台限量10,000個。圖／壽司郎提供
11月24日推出「褲褲兔絨毛卡套夾」滿額加購價250元，全台限量10,000個。圖／壽司郎提供
12月1日起，全台壽司郎內用單筆消費滿800元，即贈「褲褲兔泡棉貼紙」1份，限量40,000份。圖／壽司郎提供
12月1日起，全台壽司郎內用單筆消費滿800元，即贈「褲褲兔泡棉貼紙」1份，限量40,000份。圖／壽司郎提供
壽司郎與褲褲兔聯名餐點自即日起於全台壽司郎可愛登場。圖／壽司郎提供
壽司郎與褲褲兔聯名餐點自即日起於全台壽司郎可愛登場。圖／壽司郎提供
12月8日起，全台壽司郎內用單筆消費滿500元，加價149元即可入手「褲褲兔小物包」1個，全台限量20,000個。圖／壽司郎提供
12月8日起，全台壽司郎內用單筆消費滿500元，加價149元即可入手「褲褲兔小物包」1個，全台限量20,000個。圖／壽司郎提供
12月15日起，內用單筆消費滿800元，即贈「褲褲兔磁鐵夾（盲袋）」1個，限量40,000份。圖／壽司郎提供
12月15日起，內用單筆消費滿800元，即贈「褲褲兔磁鐵夾（盲袋）」1個，限量40,000份。圖／壽司郎提供

