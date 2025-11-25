連三年台日銷冠！ 日本職人三年心血之作—「il modo AIR」正式登台

自2019年起，由日本原創品牌STATUSY 打造的il modo 系列，以「職人手作、比例美學、革新傳統長夾」為核心精神，在日本 Makuake 與台灣嘖嘖連創銷售冠軍，三年間系列累計突破 5.7 億日圓 佳績，也讓「日本手工長夾」在台日兩地掀起新的風潮。如今，在眾多粉絲引頸期盼下，STATUSY 與台灣合作夥伴「有設計」正式宣布， il modo 系列最新作，同時是STATUSY創辦人田中先生認為「最接近理想的長夾」——《il modo AIR 小長夾》，將於 11 月 25 日在台灣嘖嘖獨家預購。

l modo 系列每一道縫線、每一層皮革厚度，都承載著職人反覆問自己：「還能再薄一些嗎？還能更輕一些嗎？」il modo AIR不只是新作，是職人對「掌中理想比例」「輕裝中仍能完整收納」「手工製作温度」的堅持，日本職人田中先生檢視過去 il modo 系列所有產品的每一處變化、每一次使用痛點，不斷嘗試、改良，從使用者身上獲取珍貴的反饋，反覆研究著皮夾的可能，從初代的功能探索、ZIP的尺寸極小化、Concept的耐用性進化，集所有改良於一身的最終形，職人三年的答案il modo AIR。

圖/有你共創提供

il modo AIR除了經典的無邊縫設計方便取用、超貼心客製化左右手款和YKK拉鍊外，本次更有幾項堪稱完美的改良，讓il modo AIR成為在手感、厚度比例與使用感上都達到無可挑剔的理想長夾：

改良一：更纖薄、更輕盈的「極薄之道」。AIR 將尺寸進一步縮至 16.5 × 8.9 cm，厚度與重量來到系列最薄0.9cm、最輕75g重，不可思議的輕薄感卻不犧牲容量，是職人反覆調整比例後的成果。

改良二：重新設計的收納秩序。過往長夾多以堆疊方式增加層次，但也使厚度不可避免地增加，AIR採用全新的「無重疊收納」布局，讓卡片與零錢不再互相堆疊推擠、空間也能更有效運用，最多能放入20張鈔票、15枚硬幣和超過8張卡片，仍保有薄度。

改良三：支撐結構強化升級。以往il modo 系列多採圓弧底部，使用多年後多少會呈現疲軟，本次使用「方形角撐和內折邊翻轉」設計，強化支撐力同時減少了磨損面積，結構更堅固能有效保持皮革線條優雅挺立，芯材韌性也進一步加強，更平整避免外觀有卡片凹痕跡。

改良四：枥木皮革特製薄革。為了完成超薄且不改真皮質地的目標，STATUSY與日本老字號的枥木皮廠再次合作，使用專為il modo AIR設計的特製真牛皮，經過20多道工序和超過100噸高壓壓制後，皮革厚度僅0.75mm，保留了天然光澤和柔韌手感。

圖/有你共創提供

「完美，不是一瞬，而是日復一日的手作累積」這4大改動是田中先生反覆嘗試、改良和不斷推陳出新的心血結晶，最終打造出這款值得每一個人擁有的長夾，更是STATUSY一路走來的精神象徵的完美長夾。

Il modo AIR小長夾將於 11月25日(二)早上10:30，由有設計團隊於嘖嘖搶先公布、全台獨家開賣，無論你是 il modo 的長期支持者，或是第一次想買日本手工長夾的朋友，都誠摯邀請一起欣賞這份「三年而生」的作品！更多商品詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。

嘖嘖募資平台