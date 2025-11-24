500趴2025第二波出攤名單 排隊名店讓你一站吃足！

2025年迎來創刊五週年的《500輯》，將於12月5日至7日於台北101水舞廣場再次舉辦指標活動「500趴」，攜手臺北市商業處與台北101共同主辦。今年500趴以「Back to the Future──做最好的決定」為主題，傳遞世代混搭與質感創新的核心精神，誠摯邀請大眾免費入場共同體驗年度最具代表性的美學場域。

500趴2025主視覺。圖／500輯提供

500盤得獎餐廳強勢出攤，各大名店齊聚500趴2025，展現當代餐飲的風土與創意。來自宜蘭、深受周杰倫與昆凌喜愛的「饗宴鐵板燒」蟬聯5年500盤，推出耗時12小時慢火熬製的限定「黃金花膠雞湯麵」，以濃郁膠質演繹職人匠心；同樣蟬聯5年的台中「飛花落院」延續「款待是一種生活方式」的精神，以冬季靈感打造「龍蝦關東煮」，將山林旬味化為城市饗宴；台北法式餐廳「LOPFAIT 樂斐」融合在地食材與法式手法，在優雅空間中呈現台灣風土的細膩層次。

「饗宴鐵板燒」獨家現身500趴，推出「黃金花膠雞湯麵」。圖／品牌提供

500碗全台小吃齊聚一堂，台中原創小吃「租界」帶來淋上店家自製炭火醬汁的經典必吃的炭火蝦飯；「Zero sense無味定律 X 豆花專門店」（原可甜可鹹X 豆花專賣店）以「顛覆傳統、不被定義」推出麻香川辣豆花，同為今年的得甜店家，也有經典嫩豆花跟大家見面。

「租界蝦飯」500趴2025出攤。圖／品牌提供 「無味定律」（原「可甜可鹹X 豆花專賣店」），500趴2025出攤。圖／品牌提供

500甜甜點品牌同樣星光熠熠，堅持使用當季新鮮的材料的「法朋烘焙甜點坊」販售季節限定限量的「草莓大福」絕對再掀排隊人潮；打造全台最多產區的 bean to bar 巧克力品牌「土然巧克力專門店」也將推出氮氣巧克力，而因歌手田馥甄的多則限動爆紅的鹿港名店「新口味食品行」也將驚喜現身，為饕客帶來年度最期待的新口味蛋黃酥。

「土然巧克力專門店」500趴2025將推出氮氣巧克力。圖／品牌提供 鹿港名店「新口味食品行」蛋黃酥，驚喜現身500趴2025。圖／品牌提供

集結頂級名店打造年度最強美食派對

500趴2025再次迎來前所未有的味蕾盛宴——從頂級牛排到靈魂漢堡、經典煙燻美食與五星級飯店傳奇水餃，一場跨越國界與風格的美味集結熱鬧登場。

「只提供最頂級的美味體驗」的莫爾頓牛排館（Morton’s The Steakhouse Taipei），呈上招牌珍寶蟹餅與迷你菲力牛排三明治；同樣主打美式靈魂料理的雷蒙叔叔美式餐廳（Uncle Laymen’s），牛胸漢堡、費城人漢堡及泰式手撕雞漢堡將帶來濃厚的美式街頭風情；人氣煙燻品牌 Taugamma 頭家嬤煙燻 BBQ 也將現身，推出煙燻牛胸滷肉飯、手撕豬肉及火柴棒細薯條，讓人一嚐台味與美式BBQ的巧妙融合。 「雷蒙叔叔美式餐廳」500趴2025出攤。圖／品牌提供

「莫爾頓牛排館」招牌珍寶迷你蟹餅，500趴2025現身。圖／品牌提供 「莫爾頓牛排館」迷你菲力牛排三明治，500趴2025現身。圖／品牌提供 台北君悅酒店雲錦中餐廳，500趴2025帶來雲錦芹香鱈魚水餃‧佐功夫酸菜湯。圖／品牌提供 人氣煙燻品牌「Taugamma 頭家嬤煙燻 BBQ」500趴2025出攤。圖／品牌提供

此外，以政商名流指定、有水餃界愛馬仕之稱的台北君悅酒店雲錦中餐廳帶來雲錦芹香鱈魚水餃‧佐功夫酸菜湯，現包現煮，完整呈現高端中菜的細膩手藝。

指定手機vivo、指定用車HINO與頂尖夥伴打造極致體驗

500趴2025與指定手機品牌vivo合作，成為拍攝音樂派對的最強神器。vivo X300系列搭載蔡司2億畫素超清晰鏡頭，不僅能拉近與偶像的距離，更能精準捕捉每個精彩瞬間，為現場粉絲留下最清晰動人的回憶。

500趴指定用車 HINO，結合潮流創新精神，引領大家體驗前所未有的大車文化。本次現場展示HIACE露營車，標準配備包括桌椅組與車頂架，並搭載2.8L 1GD-FTV直列4缸柴油渦輪增壓引擎，低轉速與高扭力，帶著全家人上山下海體驗自由生活。

合作夥伴還有統一超商好鄰居文教基金會以「青年深根 嶼+人共鳴」主題，邀八組青年團隊組成超強在地CP團，帶給大家滿滿永續能量與地方風味商品，活動期間線上下單支持青年好物，還能獲得限量好禮，一起嗨翻在地派對；Hitachi 將在現場帶來闖關活動，現場將可以體驗全台第一台冰箱拍貼機，完成指定關卡，即可於現場兌換奶油爆米花。

邀請您12月5日～7日周五至周日一起做出這個最好的決定──免費入場成為500趴2025精彩派對的一份子。更多內容細節將陸續釋出，敬請密切關注500輯社群平台。

500趴2025合作夥伴。圖／500輯提供