TWICE明年台北攻蛋開唱免搶票 買三星指定旗艦機送限量專屬購票序號

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
活動期間購買指定機型即可獲得TWICE演唱會購票序號。圖／Live Nation Taiwan, JYP Entertainment提供
活動期間購買指定機型即可獲得TWICE演唱會購票序號。圖／Live Nation Taiwan, JYP Entertainment提供

K-POP熱潮席捲全台，人氣女團TWICE在週末高雄演唱會結束前夕，驚喜宣布2026年3月將前進台北大巨蛋開唱，再度讓ONCE熱血沸騰。台灣三星同步祭出星粉限定禮遇，自即日起於活動期間內購買指定Galaxy機種並完成申請，即可獲得專屬限量購票序號，搶先預約2026年在巨蛋的夢幻席次。

TWICE成軍10年以來，以獨特舞台魅力、青春能量在全球各地都擁有高人氣，台北場也將延續360度環繞舞台設計，打造沉浸式觀演體驗，讓粉絲能以全新視角欣賞成員們的魅力舞台。台灣三星作為ONCE追星最強後盾，只要於活動期間至全台三星智慧館或三星商城購買指定Galaxy旗艦機種，並依流程完成申請，即可獲得台北站專屬購票序號，無需搶票拚手速即可輕鬆卡位限量保留席次。

長久以來被譽為「演唱會神機」的三星旗艦系列，更有助ONCE全方位追星紀錄。抵達會場時，Galaxy AI的生成式相片編輯工具能自動偵測並移除背景路人，快速產出無干擾的打卡照片。開演後，Galaxy S25 Ultra最高支援100倍變焦，搭配2億畫素主鏡頭，無論座位距離多遠，都能清晰捕捉成員神情與舞台細節；360度環形舞台的設計更能透過高解析度完整記錄。演唱會結束後，「音訊橡皮擦」可去除影片環境噪音，只留純淨歌聲，而「自動剪輯」則可一鍵生成精華VLOG，方便即刻分享。搭配Galaxy Z Fold7的8吋大螢幕，粉絲也能再度沉浸重溫每一刻悸動。現場亦將提供星機免費試用服務，讓粉絲親自體驗旗艦級攝錄影與AI能力。

三星星粉專屬購票序號活動同步於線上線下展開。全台三星智慧館自11月24日中午12點至11月30日晚間10點止，購買Galaxy Z Fold7、Z Flip7、S25系列、S25 Edge與S25 FE等指定機型即可獲得購票序號，每組序號可購買2張門票。三星商城則自11月24日中午12點至11月28日23點59分，購買指定容量之Galaxy Z Fold7、Galaxy S25 Ultra與Galaxy Tab S11 Ultra並於結帳時輸入指定代碼，同樣可獲得購票序號。

活動期間內，每筆訂單限購乙支手機並獲得乙組序號，消費者須於2025年12月2日上午11點至12月4日上午11點間，憑序號至拓元售票系統進行實名制購票，逾期即失效。TWICE WORLD TOUR IN TAIPEI世界巡迴台北場將於2026年3月21、22日在臺北大巨蛋登場，星粉保留席次皆為限量開放，售完為止。購票者需同時持有三星帳號與拓元帳號，並於序號有效時間內透過拓元系統進入三星星粉獨享保留區完成購票。

活動期間購買指定機型即可獲得TWICE演唱會購票序號。圖／Live Nation Taiwan, JYP Entertainment提供
活動期間購買指定機型即可獲得TWICE演唱會購票序號。圖／Live Nation Taiwan, JYP Entertainment提供
TWICE WORLD TOUR IN TAIPEI世界巡迴台北場將於2026年3月21、22日在臺北大巨蛋登場。圖／Live Nation Taiwan, JYP Entertainment提供
TWICE WORLD TOUR IN TAIPEI世界巡迴台北場將於2026年3月21、22日在臺北大巨蛋登場。圖／Live Nation Taiwan, JYP Entertainment提供

舞台 演唱會 粉絲

