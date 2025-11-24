好市多「黑色購物週」首日優惠公開！85吋QLED電視8萬有找、A4和牛真空包超熱銷
美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」今早正式開跑，活動規模今年再創新高，首日就祭出比往年加倍的優惠品項，官方預告即日起至11月30日活動期間將有超過500件特惠商品，總優惠金額突破百萬元，等會員們來挖寶。
今年全台14家分店提早至8點就開始營業，比往年更提前，內湖店開門營業前有近200位民眾搶先排隊等入場，排在前段均為住附近搭車或步行前來的民眾，大多表示只是來逛逛看有什麼優惠的商品。可能是好天氣的緣故，開店首波人潮與買氣都比往年更熱鬧不少，首批進場的會員同樣大多鎖定家電區，洗衣機、冰箱、Dyson空氣清淨機、BOSE家庭劇院組、PS5 SLIM同捆組買氣頗旺，一開門就有許多會員秒放進購物車。但今年首日並未推出黃金、鑽石優惠，品項也較多元分散，並未出現集中搶購情形。
首日主打優惠商品頂級Samsung 85吋Neo QLED顯示器，原價106,999元，折價2.7萬元，優惠價79,999元、滿意寶寶TOMICA褲型日本境內版箱購省224元，X/XL尺寸特價都是875元、BOSCH 60公分獨立式洗碗機現省7,000元，26,999元就可以升級免洗碗愜意人生、SHARP 528公升四門對開冰箱現折9,200元，特價35,299元、TCL直立式冷凍櫃272公升原價14,299元，黑五現折4,300元、PS5 SLIM主機遊戲雙手把同捆組NBA 2K26現折3,400元，優惠價15,799元、BOSE兩件式家庭劇院組現折8,000元，優惠價21,999元、席伊麗標準雙人床墊現省4,800元，優惠價36,999元，雙人加大特價41,999元、Dyson三合一空氣清淨機現折1,200元，優惠價10,699元。另外，日本A4和牛紐約客真空包每公斤現省550元，每公斤優惠2,049元，單包價格大概4,000元上下，現場買氣不錯。
除了官方預先公告的重點特惠商品，賣場中還有超多款隱藏特價商品，包括Staub鑄鐵煎鍋、氣炸鍋、料理機、行李箱、褲型衛生棉、LG手持吸塵器等熱門商品都有優惠，商品多元，從家電、3C、日常用品、保養品、食品等全都有。好市多黑色購物週優惠商品天天都會新增，項目持續累加，但部分商品每卡限購1件，且貨量有限，售完為止。活動期間，全台14家分店皆提早至8點就開始營業，同樣21:30打烊。會員們可以把握時機抽空來挖寶。
