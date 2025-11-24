CCPI評台灣氣候績效「後段班」 彭啓明駁：難反映我真實減碳表現

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）正在巴西舉行，德國看守協會（Germanwatch）等組織日前發布全球「氣候變遷績效指標」（Climate Change Performance Index, CCPI）2026版，台灣從去年60名，微幅進步到59名，但仍屬於「非常差」（Very Low）等級。環境部長彭啓明今指出，該指標與國際具代表性的減碳統計結果差異甚大，評比結果不合理，難以反映真實減碳表現。根據2025全球碳預算報告指出，台灣為全球35個經濟成長與碳排放脫鉤的國家之一。

德國看守協會與歐洲氣候行動網（Climate Action Network Europe）以其自訂的方法對於主要排放國家進行氣候變遷績效指標評比（CCPI），評比涵蓋4大構面，包括溫室氣體排放、再生能源、能源使用與氣候政策。

今年11月18日公布最新評比結果顯示，63國及歐盟，除前3名從缺外，台灣排名第59名，日本第57名、韓國第63名、澳洲第56名、加拿大第61名都列屬評分「非常低」級別。

立法院衛環委員會邀請環境部部長彭啓明列席報告業務概況，並備質詢。彭啓明指出，CCPI的評比方法是該機構為每個國家設定減量路徑及2030年人均排放量，並據此進行評分，其設定台灣為2.26公噸CO₂/人，韓國2.18公噸CO₂/人、日本3.30公噸CO₂/人，甚不合理，過去我國及其他國家多次向該機構反映，但都不予採納。今年CCPI公布記者會上，亦有參與者對於日本及加拿大評比結果提出質疑。

彭啓明表示，今年聯合國環境規畫署（UNEP）在「2025排放差距報告」指出「判斷氣候努力應同時觀察總排放量與趨勢，不能僅憑人均數據衡量。」這也顯示CCPI 的評比不具代表性。該報告也指出，全球2024年排放量較前一年成長2.3%；台灣2023年較2005年減量4.64%，推估2024年減量6.7%。

此外，國際間具有公信力的歐盟委員會聯合研究中心（JRC）全球大氣研究溫室氣體排放資料庫（EDGAR）最新數據顯示，2024 年全球排放量較 2005 年成長約30%。但在亞洲主要國家中，僅台灣減少9.6%及日本減少23.5%呈現下降趨勢，台灣為全球35個經濟成長與碳排放脫鉤的國家之一，因此相較於全球排放持續成長的趨勢，我國溫室氣體排放量已持續下降。