「尼克、茱蒂飲料杯套」超可愛！哈根達斯「動物方城市」限量冰品上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
哈根達斯推出「尼克．可可酥享奶昔」與「茱蒂．莓好探險奶昔」，並加送限量角色杯套。圖／哈根達斯提供
哈根達斯推出「尼克．可可酥享奶昔」與「茱蒂．莓好探險奶昔」，並加送限量角色杯套。圖／哈根達斯提供

隨著迪士尼人氣動畫《動物方城市2》即將上映，哈根達斯（Häagen-Dazs）特別以電影為靈感，推出限定冰品「尼克．可可酥享奶昔」與「茱蒂．莓好探險奶昔」，搭配「限量造型毛絨杯套」，同時還有電影主題的冰淇淋火鍋與冰淇淋蛋糕，帶來一系列的冬季盛宴。

哈根達斯以動物方城市雙主角尼克、茱蒂為靈感，推出兩款專屬冬季限定奶昔。其中「尼克．可可酥享奶昔」以濃郁巧克力冰淇淋與可可塊餅乾交織，打造出口感細膩滑順的奶昔滋味。「茱蒂．莓好探險奶昔」則選用草莓冰淇淋與覆盆子雪酪，融合出酸甜果香與清新明亮的風味，每杯均為399元。隨杯並提供對應角色的「限量造型毛絨杯套」，共有尼克、茱蒂兩款造型，不僅完美還原主角特色，柔軟觸感更能作為暖手小物收藏，數量有限，贈完為止。

同時哈根達斯也推出《動物方城市2》造型冰淇淋火鍋，以電影場景與人氣角色為靈感，打造專屬圍邊紙場景，營造濃濃的電影氛圍。巧克力風味醬搭配多款哈根達斯冰淇淋球，再加上限定推出的「超萌萌爪冰」，還有新鮮水果、堅果、蔓越莓乾、棉花糖等配料，帶來豐富層次與視覺驚喜，每份899元。凡平日內用冰淇淋火鍋即可加價100元任選兩份150元飲品。

此次還推出「動物方城市冰淇淋蛋糕」，包含香草、夏威夷果仁、芒果覆盆子與淇淋巧酥等4種人氣口味。哈根達斯也在敦南旗艦店與美麗華旗艦店打造專屬《動物方城市2》主題場景布置，並於全台內用門市設置尼克與茱蒂陪吃娃娃。另外同步推出3款限量『動物方城市互動小卡』，即日起凡購買動物方城市冰淇淋火鍋，就可獲得隨機獲得1張；購買動物方城市冰淇淋蛋糕，即可隨機獲得2張。

即日起至12月31日，民眾與捷運中山站的《動物方城市》主題聖誕樹合照，並至哈根達斯新光三越南西門市或京站門市出示合照，即可享有動物方城市系列新品「全品項9折」優惠。11月30日前完成打卡任務，則有機會免費獲得「動物方城市冰淇淋火鍋」兌換券。

哈根達斯推出三款限量「動物方城市互動小卡」。圖／哈根達斯提供
哈根達斯推出三款限量「動物方城市互動小卡」。圖／哈根達斯提供
動物方城市冰淇淋蛋糕，7吋2,480元。圖／哈根達斯提供
動物方城市冰淇淋蛋糕，7吋2,480元。圖／哈根達斯提供
哈根達斯推出動物方城市冰淇淋火鍋，並有限定「超萌萌爪冰」。圖／哈根達斯提供
哈根達斯推出動物方城市冰淇淋火鍋，並有限定「超萌萌爪冰」。圖／哈根達斯提供
哈根達斯攜手《動物方城市2》推出一系列限定新品。圖／哈根達斯提供
哈根達斯攜手《動物方城市2》推出一系列限定新品。圖／哈根達斯提供

冰淇淋 動物 火鍋

