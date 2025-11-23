聽新聞
2025年度最期待神仙CP！「10DANCE」町田啟太珠寶秀中性魅力預告登台
即將於12月於NETFLIX上檔的BL電影「10DANCE」，改編自井上佐藤原作同名漫畫，由因「如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師」爆紅的日劇男神町田啟太與日本「國民男友」竹內涼真共同演出，刻畫「雙信也」兩位男性舞者在對於舞技的追尋中產生感情的故事。因為兩位主角本身就擁有撕漫等級的高顏值和身材，因此在月初宣布預告和上線日期後就備受期待。
町田啟太在劇中飾演有「帝王」之稱日本國標舞冠軍杉木信也，也是他在2020年演出「如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師」後再度接演BL題材作品。日前他也在社群分享她與日本時尚雜誌拍攝的一系列珠寶大片，配戴日系珠寶品牌AHKAH的鑽石珠寶。他以精緻的五官和簡約的造型自由混搭cerf volant、和chandelier不同系列的設計，展現出都會男性的摩登魅力。
町田啟太日前町田啓太自劇團EXILE出身，從「今際之國的闖關者」到真人版「幽遊白書」，擁有紮實的演出基礎，並以「如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師」的演出摘下日劇學院賞最佳男配角獎。今年適逢出道15周年，他也將於12月於台北舉辦粉絲見面會「KEITA MACHIDA 15th Anniversary EVENT in TAIPEI」。
FB留言