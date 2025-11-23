快訊

好市多「黑色購物週」明開跑！首日20款主打優惠商品搶先公開 QLED大電視現省2.7萬

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
好市多年度盛事「黑色購物週」將於11月24日至11月30日盛大開跑。圖／台灣好市多提供
好市多年度盛事「黑色購物週」將於11月24日至11月30日盛大開跑。圖／台灣好市多提供

美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」將於11月25日至12月1日盛大開跑，限時7天的活動規模今年再創新高，預告將祭出超過500件特惠商品，總優惠金額突破百萬元，品項涵蓋熱門3C家電、生活精品、黃金鑽石、冬季服飾及日常食用品，為會員帶來最有感的降價誠意。

稍早好市多也搶先在社群公開了首日20款主打特惠商品，數量比往年加倍，包括QLED大電視、日版紙尿布、洗碗機、冷凍櫃、洗衣機、PS5 Slim、床墊等熱門商品，還有日本A4和牛紐約客真空包都第一天就澎湃送上。許多都是平常就相當熱門的爆款商品，平常在好市多的售價就已經比一般通路優惠，若再加上黑色購物週折扣價格肯定更甜，有興趣的會員趕快加入購物清單進場選購。

首日主打優惠包括頂級Samsung 85吋Neo QLED顯示器，折價2.7萬元、滿意寶寶TOMICA褲型日本境內版箱購省224元、BOSCH 60公分獨立式洗碗機現省7,000元、SHARP 528公升四門對開冰箱現折9,200元、TCL直立式冷凍櫃272公升現折4,300元、PS5 SLIM主機遊戲雙手把同捆組NBA 2K26現折3,400元、歐樂B微震科技電動牙刷2入＋6刷頭組現省1,400元、席伊麗標準雙人床墊現省4,800元、Dyson三合一空氣清淨機現折1,200元。另外，日本A4和牛紐約客真空包每公斤現省550元，是老饕不能錯過的必買商品。

除了台灣好市多Facebook和Instagram官方帳號提前預告的重點特惠商品，每日賣場也會另外推出多款特價商品等待民眾挖寶，且優惠商品多元，除了限量的黃金珠寶，還有家電、3C、珠寶、日常用品、服飾、食品等。好市多也預告，包括LE CREUSET鑄鐵鍋、LG除濕機及數位氣炸鍋都會有優惠。

黑色購物週期間期間，全台14家分店將提早至8點就開始營業，比往年更提前，按照往例，實際上各分店可能會視排隊情況再提早10分鐘左右就先開放排隊的民眾入場，想搶購好物的民眾記得訂鬧鐘。

好市多年度盛事「黑色購物週」首日主打優惠商品搶先公開。圖／台灣好市多提供
