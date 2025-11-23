獨／才開2年！師承米其林二星「琥珀割烹」12月31日停業重新調整

甫於2023年開始試營運、2024年2月正式開幕的台北OMAKASE餐廳「琥珀割烹」，近日宣佈因品牌內部優化與調整，將營業至12月31日。對於喜愛日式割烹的粉絲，恐得要把握最後機會。

琥珀割烹鄰近國父紀念館，主廚小田建治過去師承米其林二星的「新屋敷 幸福論」料理長都原慎司，由於本身擁有法國生活歷練，因此能夠揉合日本職人精神與傳統的主軸，並將過去經驗融入料理之中，呈現充滿季節感的時令滋味。店內透過OMAKASE型態提供晚間套餐，其中也吃得到源自「新屋敷 幸福論」的招牌料理「胡麻豆腐」。過去在「500盤」的評選中，包括「薄片鮪魚飯」、「胡麻豆腐」均曾獲得評審的青睞。

儘管試營運至今剛滿2年，但是琥珀近日發布公告，指出琥珀將營業至 12 月 31日，後續將進行品牌優化及空間調整，未來將以不同的面貌展現給各位。