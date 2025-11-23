快訊

金馬62／觀眾一致最愛這橋段！典禮討論熱度「范爺全包了」

美提28點計畫「讓感恩節變俄國的」！川普被狠酸值得張伯倫和平獎

中職／徐若熙心向美國或日本未定 談經典賽高度意願

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／才開2年！師承米其林二星「琥珀割烹」12月31日停業重新調整

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
琥珀割烹的「胡麻豆腐」。記者陳睿中／攝影
琥珀割烹的「胡麻豆腐」。記者陳睿中／攝影

甫於2023年開始試營運、2024年2月正式開幕的台北OMAKASE餐廳「琥珀割烹」，近日宣佈因品牌內部優化與調整，將營業至12月31日。對於喜愛日式割烹的粉絲，恐得要把握最後機會。

琥珀割烹鄰近國父紀念館，主廚小田建治過去師承米其林二星的「新屋敷 幸福論」料理長都原慎司，由於本身擁有法國生活歷練，因此能夠揉合日本職人精神與傳統的主軸，並將過去經驗融入料理之中，呈現充滿季節感的時令滋味。店內透過OMAKASE型態提供晚間套餐，其中也吃得到源自「新屋敷 幸福論」的招牌料理「胡麻豆腐」。過去在「500盤」的評選中，包括「薄片鮪魚飯」、「胡麻豆腐」均曾獲得評審的青睞。

儘管試營運至今剛滿2年，但是琥珀近日發布公告，指出琥珀將營業至 12 月 31日，後續將進行品牌優化及空間調整，未來將以不同的面貌展現給各位。

米其林 日本料理

延伸閱讀

英國：俄艦侵犯專屬經濟海域 首度雷射攻擊英空軍

4月大女嬰窒息亡托嬰中心停業後就變更名稱？竹市府：非原托嬰中心

桃園南門市場今起拆燒毀區「原地復原」 停業期間每攤補助3萬

香氣是最貼身的時裝 嬌蘭「SHALIMAR 一千零一夜」百年精萃上市

相關新聞

獨／才開2年！師承米其林二星「琥珀割烹」12月31日停業重新調整

甫於2023年開始試營運、2024年2月正式開幕的台北OMAKASE餐廳「琥珀割烹」，近日宣佈因品牌內部優化與調整，將營...

劉嘉玲、宋茜、盧昱曉齊聚澳門賞LV大秀 重現跨越時空的2026早春女裝

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於澳門知名的倫敦人綜藝館舉行Cruise 2026早春女裝系列時裝秀，重...

打造趣味耶誕尋寶之旅 Chaumet揭開藍色珠寶盒的珍貴秘密

迎接2025年度佳節，Chaumet在充滿傳奇色彩的巴黎心臟地帶、鋅瓦屋頂和皚皚白雪所覆蓋的芳登廣場中，悄然上演以一場妙...

迪麗熱巴獻上年度佳節祝福 鑽石星星和珍珠構成MIKIMOTO絕美冬夜銀河

冬季的夜色緩緩墜落，城市在微寒的空氣裡亮起溫暖燈火，街角的金色裝飾閃爍、屋簷下的雪花悄然降落，人們在這一年中最柔軟的節日...

丸亀製麵「買桌曆送1400元優惠券」 日本橋海鮮丼「鮟鱇魚套餐」上桌

「日本橋海鮮丼辻半」以秋冬時令美味「鮟鱇魚」入饌，透過一魚三吃的方式，推出全新套餐「鮟鱇魚饗宴」。其中冷前菜「鮟鱇魚肝醋...

侍酒、侍茶、品水三冠軍出爐 侍酒師大賽迎來首位女性冠軍藍敏心

台灣餐飲服務專業迎來劃時代的跨界變革！由台灣侍酒師協會主辦的「侍酒、侍茶、品水」三大飲品專業賽事，日前在2025台北國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。