聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登於澳門倫敦人綜藝館舉行Cruise 2026早春女裝系列時裝秀。圖／路易威登提供
路易威登於澳門倫敦人綜藝館舉行Cruise 2026早春女裝系列時裝秀。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於澳門知名的倫敦人綜藝館舉行Cruise 2026早春女裝系列時裝秀，重現品牌於2025年5月在法國南部亞維儂教皇宮榮譽庭院舉行的女裝大秀佈置，是路易威登首次在澳門走秀。路易威登品牌代言人宋茜、亞洲影后劉嘉玲、著名藝人王丹妮，以及品牌摯友盧昱曉都出席看秀。

無論是日常穿著或特別場合的服飾，都能改變我們的心情、外表和性格 – 這正是由女裝系列藝術總監Nicolas Ghesquière設計的最新Cruise 2026 早春女裝系列的主題，深入探索服飾的表演性、內在藝術價值、敘事力量，以及所展現的情感力量。

系列設計將中世紀的莊嚴氣派與華麗搖滾的耀眼叛逆風格巧妙結合，融合雕塑感輪廓、金屬光澤與掛毯圖騰等元素，展現女性力量與柔美兼具的多重面貌。外套、洋裝與斗篷均採用俐落的高領設計，肩部則採用立體結構以及硬挺剪裁。編織紋理與金屬亮片點綴出華麗氣息，注入動態感。高腰褲、刺繡上衣、黑色皮革外套等單品，融合復古圖騰、奢華細節與前衛元素。

立體的輪廓和具金屬感的細節也貫穿配飾與包款，從全新角度演繹昔日的經典，展現女性的獨特力量。其中結構柔軟、風格實用百搭的 Express包款也於Cruise 2026早春系列再度回歸，以全新的配色與系列的時裝造型完美呼應。適逢路易威登四季名店澳門旗艦店於2025年4月重新開幕，旗艦店內更有一道充滿雕塑感的懸掛式木樓梯，由日本建築師重松象平（OMA）設計，是造訪時不能錯過的亮點。

（由左至右）路易威登品牌摯友盧昱曉、王丹妮、路易威登代言人宋茜、劉嘉玲出席路易威登Cruise 2026早春女裝系列澳門時裝秀。圖／路易威登提供
路易威登於澳門倫敦人綜藝館舉行Cruise 2026早春女裝系列時裝秀。圖／路易威登提供
亞洲影后劉嘉玲出席路易威登Cruise 2026早春女裝系列澳門時裝秀。圖／路易威登提供
路易威登品牌摯友盧昱曉出席路易威登Cruise 2026早春女裝系列澳門時裝秀。圖／路易威登提供
SPEEDY TRUNK 25藍色小牛皮革款。圖／路易威登提供
路易威登於澳門倫敦人綜藝館舉行Cruise 2026早春女裝系列時裝秀。圖／路易威登提供
PETITE MALLE CAPITALE金色小牛皮革與MONOGRAM款。圖／路易威登提供
路易威登於澳門倫敦人綜藝館舉行Cruise 2026早春女裝系列時裝秀。圖／路易威登提供
EXPRESS MM胭脂紅小牛皮款。圖／路易威登提供
ALMA TRUNK BB包咖啡色MONOGRAM帆布款。圖／路易威登提供
藝人王丹妮出席路易威登Cruise 2026早春女裝系列澳門時裝秀。圖／路易威登提供
ALMA TRUNK BB包金色小牛皮革與花朵圖案款。 圖／路易威登提供
路易威登代言人宋茜出席路易威登Cruise 2026早春女裝系列澳門時裝秀。圖／路易威登提供
LV中古花紋沙漠色款90絲質方巾。圖／路易威登提供
鍊帶短版皮提肩背包黑色小羊皮革款。圖／路易威登提供
相關新聞

劉嘉玲、宋茜、盧昱曉齊聚澳門賞LV大秀 重現跨越時空的2026早春女裝

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於澳門知名的倫敦人綜藝館舉行Cruise 2026早春女裝系列時裝秀，重...

打造趣味耶誕尋寶之旅 Chaumet揭開藍色珠寶盒的珍貴秘密

迎接2025年度佳節，Chaumet在充滿傳奇色彩的巴黎心臟地帶、鋅瓦屋頂和皚皚白雪所覆蓋的芳登廣場中，悄然上演以一場妙...

迪麗熱巴獻上年度佳節祝福 鑽石星星和珍珠構成MIKIMOTO絕美冬夜銀河

冬季的夜色緩緩墜落，城市在微寒的空氣裡亮起溫暖燈火，街角的金色裝飾閃爍、屋簷下的雪花悄然降落，人們在這一年中最柔軟的節日...

丸亀製麵「買桌曆送1400元優惠券」 日本橋海鮮丼「鮟鱇魚套餐」上桌

「日本橋海鮮丼辻半」以秋冬時令美味「鮟鱇魚」入饌，透過一魚三吃的方式，推出全新套餐「鮟鱇魚饗宴」。其中冷前菜「鮟鱇魚肝醋...

侍酒、侍茶、品水三冠軍出爐 侍酒師大賽迎來首位女性冠軍藍敏心

台灣餐飲服務專業迎來劃時代的跨界變革！由台灣侍酒師協會主辦的「侍酒、侍茶、品水」三大飲品專業賽事，日前在2025台北國際...

Saint Laurent拓點蒙田大道新開幕 一秀髮飾藝術與品味的私密延伸

身為開雲集團旗下經典法國品牌，Saint Laurent日前在蒙田大道開設了全新空間，由品牌創意總監Anthony Va...

