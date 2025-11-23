劉嘉玲、宋茜、盧昱曉齊聚澳門賞LV大秀 重現跨越時空的2026早春女裝

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於澳門知名的倫敦人綜藝館舉行Cruise 2026早春女裝系列時裝秀，重現品牌於2025年5月在法國南部亞維儂教皇宮榮譽庭院舉行的女裝大秀佈置，是路易威登首次在澳門走秀。路易威登品牌代言人宋茜、亞洲影后劉嘉玲、著名藝人王丹妮，以及品牌摯友盧昱曉都出席看秀。

無論是日常穿著或特別場合的服飾，都能改變我們的心情、外表和性格 – 這正是由女裝系列藝術總監Nicolas Ghesquière設計的最新Cruise 2026 早春女裝系列的主題，深入探索服飾的表演性、內在藝術價值、敘事力量，以及所展現的情感力量。

系列設計將中世紀的莊嚴氣派與華麗搖滾的耀眼叛逆風格巧妙結合，融合雕塑感輪廓、金屬光澤與掛毯圖騰等元素，展現女性力量與柔美兼具的多重面貌。外套、洋裝與斗篷均採用俐落的高領設計，肩部則採用立體結構以及硬挺剪裁。編織紋理與金屬亮片點綴出華麗氣息，注入動態感。高腰褲、刺繡上衣、黑色皮革外套等單品，融合復古圖騰、奢華細節與前衛元素。